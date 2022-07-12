Военный эксперт: Куда бьют украинские ракетчики, предсказать нельзя

Очевидец снял на видео страшные кадры удара по Новой Каховке. Фото:t.me/itsdonetsk

В Херсонской области ВСУ обстреляли город Новая Каховка Погибли семь человек, около 40 человек ранены, многие остаются под завалами, как сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

По его данным, по Новой Каховке поздним вечером 11 июля были выпущены ракеты американских РСЗО HIMARS. Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений. Склад с селитрой сдетонировал. Были повреждены жилые дома, больница, два рынка. В радиусе более двух километров в домах вылетели стекла. Был разрушен склад с гуманитарной помощью, где погиб волонтер-инвалид.

Показательно, что 11 июля вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской области покинуть свои дома из-за готовящегося «контрнаступления». Особо наставила прислушаться к ее рекомендации женщин и детей.

Сайт kp.ru обратился за комментарием к Владиславу Шурыгину, известному военному эксперту, члену Изборского клуба.

- Сообщили, что часть ракет HIMARS были сбиты на подлете к Новой Каховке. Значит, мы можем говорить, что украинская армия их использует конкретно по этой области?

- Мы можем это предполагать.

- И также ракеты системы «Ольха»?

- Да, это модернизированная советская ракета «Смерч». Там боеприпас был на Украине разработан.

- Били целенаправленно или вслепую?

- Судя по тому, куда они попали - они били, они шли вслепую. Никакие военные объекты, судя по всему, этим ударом поражены не были.

- Поразили хранилище селитры?

- В том числе. Пересушенная селитра вызывает именно такую сильную детонацию. Но это точно не является военным объектом.

- В Бейруте при взрыве селитры было большие разрушения.

- Там два года назад половина порта было разрушено, и часть города была задета, а здесь сложно сравнивать, я не наблюдал таких последствий.

- Но американские РСЗО ведь высокоточные, они же не бьют вслепую?

- Да, у HIMARS все-таки высокоточные боеприпасы — и если цель заведена в их полетные задания, то они должны были именно до них долететь.

- Украинцы говорят, что били по складам российских вооружений.

- У меня таких данных нет. Мы не знаем, каким количеством ракет и куда именно был нанесен удар.

- Наши ПВО не сработали?

- Мы не знаем, сколько и где был сбито ракет. Сколько выпустила Украина и по каким целям. Выстраивать полную логику событий лично я не готов.

- Это можно считать началом объявленного Зеленским наступления на юге Украины?

- Они в последние месяцы постоянно что-то запускают на юге. А мы постоянно что-то сбиваем. От того, что кто-то выстрелил по какому-то складу, большое наступление не начинается.

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