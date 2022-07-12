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12 июля 2022 13:31

Военный эксперт: Куда бьют украинские ракетчики, предсказать нельзя

Можно ли считать удар по Новой Каховке началом большого контрнаступления на юге?
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Очевидец снял на видео страшные кадры удара по Новой Каховке. Фото:t.me/itsdonetsk

Очевидец снял на видео страшные кадры удара по Новой Каховке. Фото:t.me/itsdonetsk

В Херсонской области ВСУ обстреляли город Новая Каховка Погибли семь человек, около 40 человек ранены, многие остаются под завалами, как сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

По его данным, по Новой Каховке поздним вечером 11 июля были выпущены ракеты американских РСЗО HIMARS. Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений. Склад с селитрой сдетонировал. Были повреждены жилые дома, больница, два рынка. В радиусе более двух километров в домах вылетели стекла. Был разрушен склад с гуманитарной помощью, где погиб волонтер-инвалид.

Показательно, что 11 июля вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской области покинуть свои дома из-за готовящегося «контрнаступления». Особо наставила прислушаться к ее рекомендации женщин и детей.

Сайт kp.ru обратился за комментарием к Владиславу Шурыгину, известному военному эксперту, члену Изборского клуба.

- Сообщили, что часть ракет HIMARS были сбиты на подлете к Новой Каховке. Значит, мы можем говорить, что украинская армия их использует конкретно по этой области?

- Мы можем это предполагать.

- И также ракеты системы «Ольха»?

- Да, это модернизированная советская ракета «Смерч». Там боеприпас был на Украине разработан.

- Били целенаправленно или вслепую?

- Судя по тому, куда они попали - они били, они шли вслепую. Никакие военные объекты, судя по всему, этим ударом поражены не были.

- Поразили хранилище селитры?

- В том числе. Пересушенная селитра вызывает именно такую сильную детонацию. Но это точно не является военным объектом.

- В Бейруте при взрыве селитры было большие разрушения.

- Там два года назад половина порта было разрушено, и часть города была задета, а здесь сложно сравнивать, я не наблюдал таких последствий.

- Но американские РСЗО ведь высокоточные, они же не бьют вслепую?

- Да, у HIMARS все-таки высокоточные боеприпасы — и если цель заведена в их полетные задания, то они должны были именно до них долететь.

- Украинцы говорят, что били по складам российских вооружений.

- У меня таких данных нет. Мы не знаем, каким количеством ракет и куда именно был нанесен удар.

- Наши ПВО не сработали?

- Мы не знаем, сколько и где был сбито ракет. Сколько выпустила Украина и по каким целям. Выстраивать полную логику событий лично я не готов.

- Это можно считать началом объявленного Зеленским наступления на юге Украины?

- Они в последние месяцы постоянно что-то запускают на юге. А мы постоянно что-то сбиваем. От того, что кто-то выстрелил по какому-то складу, большое наступление не начинается.

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Военная спецоперация на Украине 12 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 июля 2022 года (подробности)

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