Форум «Сильные идеи для нового времени» будет двухдневным

Первый день пройдет в Центре международной торговли

Первый день пройдет в Центре международной торговли и будет посвящен работе в командах: состоятся панельные сессии по семи направлениям Форума (кадры, технологии, социальная сфера, экология, развитие регионов, предпринимательство, «Открытый разговор»), а также открытые питчинги лидеров из топ-листа идей.

Пленарное заседание состоится 20 июля на территории ГЭС-2, в здании бывшей городской электростанции.

«Второй день работы форума будет посвящен презентации идей, которые должны внести значительный вклад в достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Уверены, что подведение итогов форума «Сильные идеи для нового времени» станет вдохновением для финалистов и импульсом для будущих участников нашего форума», – отметили в пресс-службе форума.

Напомним, что заявочная кампания на форум завершилась 20 мая. Идеи принимались на крауд-платформе ideas.roscongress.org. Число участников крауд-платформы превысило 311 тысяч человек из всех регионов России, подано 19,5 тысяч идей.

Эксперты уже определили топ-1000 и топ-200 идей форума. Сейчас бюро экспертного совета АСИ утверждает топ-100 инициатив. Организаторами мероприятия являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.