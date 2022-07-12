Калужская область: в «Этномире» открыли Пагоду Мьянмы

Фото: Елена ГАЕВА

12 июля в Калужской области на территории культурно-образовательного центра «Этномир» состоялась церемония открытия культурного центра Мьянмы. В мероприятии приняли участие: заместители губернатора Владимир Потемкин и Василий Быкадоров, заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин. Почетными гостями церемонии стали Верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, Премьер-министр страны Мин Аун Хлайн и духовный лидер мьянманцев, буддийский монах и общественный деятель Ашин Нияниссара.

Фото: Елена ГАЕВА

Центр открыли с соблюдением буддийских обычаев. Прошло шествие монахов и обход Пагоды с восточной стороны, на здании разместили алмазный Бутон, орнаментальную Лопасть и буддийский флаг. Состоялось чтение молитв, пожертвование Будде фруктов и бой в колокол. С приветственным словом к участникам церемонии обратились Его Святейшество Ашин Нияниссара, Мин Аун Хлайн.

«Сегодняшнее мероприятие очень важно для сохранения этнической, культурной и исторической идентичности не только мьянманского, но и всех народов, - отметил Александр Фомин. - Уверен, что это мероприятие обязательно послужит дальнейшему укреплению дружбы между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма, дружбе между нашими народами и дружбе между нашими вооруженными силами».

Фото: Елена ГАЕВА

На общности народов России и Мьянмы акцентировал внимание Василий Быкадоров: «Наш Президент и Правительство России приняли решение о развороте экономического сотрудничества на Восток и Юго-Восток. Мьянма – это бывшая Бирма, она находится недалеко от Таиланда и Вьетнама. Мы планируем сделать сотрудничество более плотным в традиционных направлениях – экономике, культуре, образовании. Замечу, что армия Мьянмы очень крепкая. Их офицеры учатся в наших учебных заведениях, поэтому в приоритете будет и сотрудничество в военно-технической области».

Глава региона Владислав Шапша оценил состоявшееся мероприятие, как «важное событие для укрепления дружбы между нашими странами».