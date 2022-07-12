Игорь Миркурбанов: "Александра Захарова поставила себя в жесткую оппозицию всему, что происходит в театре"

Актриса Александра Захарова Фото: Борис КУДРЯВОВ

«КП» не раз писала о натянутых (мягко говоря) отношениях между актрисой "Ленкома" Александрой Захаровой и директором театра Марком Варшавером. Александра Марковна через суд пытается получить авторские права на спектакли своего отца – режиссера Марка Захарова. Упрекает директора в том, что он взял не только административную, но и творческую инициативу. На днях в театр назначен главным режиссером Алексей Франдетти, но единоначалие Варшавера сохраняется.

Обличительные интервью дочери Марка Захарова потом обсуждаются в театре. О том, как влияет конфликт актрисы с директором на атмосферу в труппе, и вообще, что думают актеры о претензиях Александры Марковны на спектакли ее знаменитого отца, рассказал телеканалу 5-tv.ru один из ведущих артистов «Ленкома» Игорь Миркурбанов. То, что многие вещи из театрального закулисья разлетаются по соцсетям и попадают в прессу, по его мнению, - горько и печально.

Актер Игорь Миркурбанов Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Это беда, которая разрушает атмосферу внутри коллектива, - считает Миркурбанов. - В словах Александры очень много разрушительной и злой энергии. Это разрушительно для нее в первую очередь. У меня есть желание с ней поговорить, попытаться освободить ее от злой силы, которая ею овладела. Возможно, ей стоит внимательней посмотреть на свое окружение. Возможно ею манипулируют люди, которые преследуют свои интересы. Кто-то воспользовался ее нестабильным состоянием, ее болью, вызванным потерей отца, и расшатывает, масштабирует в ее воображении предательство, измены, интриги. Мы ее коллеги. Мы никогда не были ее врагами. Но она поставила себя в жесткую оппозицию всему, что происходит в театре. А происходит разное в том числе и хорошее.

Сейчас она вступила в страшную зону борьбы за так называемую справедливость, и эта борьба не делают её счастливой. Она себя съедает. Я ей сочувствую. Она талантливый человек, она прекрасная актриса и дочь своего отца. Хочется ей помочь. Мне кажется Марк Анатольевич был бы огорчен теперешним положением дел в театре, этими судебными тяжбами и конфликтами. Находить повод для затяжной войны с Марком Борисовичем Варшавером, который 40 лет был рядом с ее семье, превращая его из соратника во врага, высокомерно и презрительно давать ему разные определения, зачем?

Получается, что Марк Анатольевич (Захаров) лукаво, из каких-то своих соображений держал рядом с собой такого недостойного, вероломного человека, который преследовал низкие цели. Я так не думаю. Уж в чем нельзя упрекнуть Марка Анатольевича, так это в отсутствии проницательности, ума, жесткости и воли... Он видел людей насквозь. Марк Борисович (Варшавер) не смог быть рядом с Захаровым 40 лет, если бы он был тем человеком, которого рисует Александра Марковна. Она находится под чьим-то влиянием. Мне за нее обидно, её искренне жаль. Тратить силы на придуманную историю, вовлекая в нее артистов... В труппе 110 актеров. И никто не относится к Варшаверу так, как говорит о нем Александра. Совсем уж глупо обвинять артистов в страхе перед Варшавером. Кто его боится? Збруев? Раков? Степанченко?.. Конечно, все это не полезно для атмосферы в театре.