«Пятёрочка» запустила акцию «Карта с подарком»

Чтобы стать участником акции, необходимо в период с 12 июля по 8 августа 2022 года совершить покупку любых товаров в магазинах «Пятёрочка» на сумму от 555 рублей в одном чеке. За это гость магазина получит скретч-карту, которая содержит один из подарков: дополнительные скидки на ряд товаров, промокоды на заказы в сервисе «Пятёрочка Доставка» или специальные предложения от партнёров акции: онлайн-кинотеатров ivi, KION, PREMIER, START, Кинопоиск и more.tv, языковой школы Skyeng, онлайн-школы Skysmart, сервиса электронных и аудиокниг ЛитРес, обучающей платформы Lectr, а также шахматной школы «Крылья».

Среди товаров, которые можно будет приобрести со скидкой благодаря скретч-карте, представлена продукция из разных категорий таких брендов, как Vanish, Calgon, Losk, Bonduel, Makfa, Mars, Snickers, Alpen Gold, «ФрутоНяня», «Тёма», «Домик в деревне», «Кубанская бурёнка», Felix, «Святой источник», Ламбер и других.

Скретч-карту можно использовать один раз, скидка на товары суммируется со скидкой по «Выручай-карте», но не суммируется со скидками для пенсионеров и родителей в рамках программы «Семейная среда». Для применения скидки на товары необходимо предъявить скретч-карту сотруднику на кассе магазина.

Подробное описание и условия акции можно узнать на сайте или по телефону 8-800-555-55-05