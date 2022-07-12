Оскандалившаяся Анна Нетребко закатила истерику после унижения россиян

Оперная певица Анна Нетребко Фото: Евгения ГУСЕВА

Анна Нетребко последние месяцы находится в центре внимания. Оперная дива попала под шквал критики из-за своих скандальных слов в адрес России. Мол, она давно живет в Австрии и никогда не получала от российского государства деньги, что оказалось неправдой. Певицу призывали к ответу, она оправдывалась. А на днях артистка оказалась героиней очередного скандала. Она оскорбила россиян.

Анна Нетребко в последние месяцы сама не своя. Сначала она в одночасье потеряла работу. Ее имя пропало с европейских афиш, а потом именитые театры - от Баварской оперы до La Scala - отказались от сотрудничества с ней. После этого знаменитость сделала скандальное заявление, после которого ее чуть ли не обвинили в предательстве России. Перед артисткой встал выбор: либо звездная карьера и сытая жизнь за границей, либо Родина. Как известно, у Анны есть австрийское гражданство, а также роскошное жилье в Вене.

Высказавшись нелестно в адрес России, исполнительница снова стала желанной в Европе. Приме постепенно вернули работу. Она выступает на европейской сцене. А о произошедшем говорит так: "Я забочусь о своей семье. Я не могу угодить всем. Да, я в каком-то смысле хочу усидеть на двух стульях. И даже на трех, если придется. Когда-нибудь люди поймут, что я не предавала Россию. Я всего лишь стараюсь оставаться человеком".

А на днях Нетребко внезапно унизила россиян. Певица сорвалась во время прогулки по Италии, куда приехала на гастроли. "Мы счастливые и немного пьяные, что нормально", - сообщила Анна.

В свою очередь, муж звезды Юсиф Эйвазоф отметил, что ее фанаты не оценят такое поведение и напишут ей про пьянство, а затем добавил: "долбоящеры". "Напишут, что я пьяная. Долбоящеры вы, долбоящеры, ясно вам? Мой муж сказал!" - заявила прима.

Россияне не поверили своим ушам. Многие стали требовать от кумира пояснений. В итоге артистка не сдержалась и закатила истерику из-за того, что ее постоянно называют сбежавшей и предательницей. "Эти слова: «Сбежала...» Хэлло! Я живу и работаю не в России уже 20 лет", - плюнула она в злопыхателей.

После этого певица заверила, что "ругательное слово предназначалось не для подписчиков, а для некоторых представителей прессы". "Они ежедневно практически обсуждают мою жизнь громкими заголовками: нашли в кустах, почернела, встала на колени, какие-то страшные вещи, которые уже не помню", - отметила исполнительница.

Брюнетка обратилась к россиянам: "Вы должны мне верить, если вы ко мне хорошо относитесь. Вы должны мне верить, что я не предатель Родины... Ну ладно, если не хотите этому верить, не надо..."