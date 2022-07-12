Дело бывшего замглавы ФСИН России отправили в суд

В Главном следственном управлении завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

В Главном следственном управлении завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Его будут судить за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и взятку в особо крупном размере.

«По данным следствия, в 2018-2019 годах Максименко с целью заключения внеконкурентным способом государственных контрактов на строительство и ремонт объектов уголовно-исполнительной системы с компаниями, связанными с его знакомым, дал незаконные указания руководителям территориальных управлений ФСИН России не принимать бюджетные обязательства в рамках доведенных лимитов и не приступать к строительству. После этого он фактически принудил территориальные управления ФСИН России заключить контракты с ФГУП УС СКФО ФСИН России, который заведомо не мог их выполнить. Это повлекло срыв исполнения федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы», а также причинение государству ущерба на сумму свыше 330 млн рублей. В итоге 19 строительных объектов не были введены в эксплуатацию», - прокомментировали в СК России.

Таким образом, по версии следствия Максименко искусственно создал условия для последующего заключения контрактов с компаниями, связанными с его знакомым.

В обвинении говориться, что «указанные незаконные действия и общее покровительство по службе Максименко получил от указанного лица взятку в виде аренды для него дачного дома в Одинцовском районе Московской области для проживания на общую сумму около 2,2 млн рублей».

В ведомстве отметили, что в ходе расследования проверено исполнение более 100 государственных контрактов на строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы по федеральной целевой программе на территории более 30 субъектов России, допрошено 140 свидетелей, проведено более 10 бухгалтерских, фоноскопических и почерковедческих судебных экспертиз.

Напомним, два года назад суд освободил из колонии экс-главу ФСИН Александра Реймера, осужденного на восемь лет колонии за хищение 2,2 млрд руб. Его приговорили в 2017 году за закупку электронных браслетов для ведомства по завышенной цене, 108 тысяч рублей за штуку вместо положенных 19 тысяч руб.

Бывший зам Реймера Николай Криволапов был осужден на пять лет колонии.