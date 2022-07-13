Фания Маганова: Моя главная цель - помогать людям бороться со старением

С героиней этой публикации журналисты «Комсомольской правды» познакомилась на необычной мероприятии, Исламском бизнес-форуме «Всемирный день халяль – 2022». Новое направление в экспо-индустрии, актуальное и прогрессивное.

— Это огромная возможность для экспорта на Восток, — объясняет Фения Иршатовна. – Судите сами. В мире около двух миллиардов мусульман. Рынок халяль растет на 17-20 процентов в год. Я, конечно, не воспринимаю данное понятие в узком смысле. Халяль— не просто религиозный компонент, а стандарт продовольственной безопасности. И результат нашего производства по стандартам халяль — органическая, полезная для человека продукция.

ПИХТА ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ

— Основа наших препаратов — сибирская пихта, — рассказывает наша героиня. — Вернее,биологическая субстанция, которую мы экологично собираем с деревьев, не уничтожая их. Эти вещества синтезируются в самом растении и обеспечивают его защитой от неблагоприятных условий.

— А, скажем, от последствий коронавируса эти вещества помогают?

— Ковид, как известно, поражает эндотелий, эпителий, внутренние стенки сосудов. А средства с сибирской пихтой берегут сосуды.Они не только снижают липиды, холестерин, триглицериды, но и благотворно влияют на аорту, уменьшает ее поражение.

Наши средства прошли клинические испытания, в том числе мы изучали воздействие терпенов на сосуды.Анализы, которые мы брали у людей до и после приема наших препаратов, показали, что у них действительно очищаются сосуды, становятся эластичными и чистыми. Нас радует этот результат — идет омоложение сосудов! И хочется донести нашу продукцию* до всех людей. Не только в Россию, но и на Восток.

СТАРЕНИЕ – ЭТО ВОСПАЛЕНИЕ

— Что можно назвать миссией вашей компании?

— Наша главная цель — бороться со старением. Старение — это воспаление. Атеросклероз — это воспаление стенок сосудов. Мы боремся с воспалением и тем самым продлеваем жизнь всему организму. Так, в ходе экспериментов мы обнаружили, что субстанция в наших препаратах благотворно влияет на процесс очищения, саморегуляции. Когда клетка избавляется от поврежденных белков и борется со старением.

Еще викинги брали с собой в поход настой из шишек, коры, хвои, спасаясь от болезней. В буддийских дацанах жрецы, когда принимали сан, выпивали сосуд, наполненный терпенами из корней хвойников. Это было символом силы, могущества, оказывало оздоравливающий эффект. Наконец, такие деревья живут на земле дольше всего. В Швеции есть ель — 9500 лет, в Калифорнии растет остистая сосна «Мафусаил»— ей 4800 лет. Почему они так долго живут? Потому что у хвойников есть терпены, которые защищают клетку, придают стрессоустойчивость.

«КРИТИКИ Я НЕ БОЮСЬ»

— Ваша идея — в том, что стрессоустойчивые живут долго?

— Это краеугольный камень. Француженка Калман прожила 122 года. Говорила: если ничего не можешь с этим поделать, не беспокойся об этом. Не должно быть постоянных внутренних переживаний, надо стараться спокойно реагировать на все. Ведь важны не события, а наша реакция на событие. Я стараюсь придерживаться тех же принципов. Учитесь властвовать собой — вот главный секрет. Нужно осознанно подходить к жизни.

— В бизнесе вы придерживаетесь тех же принципов?

После того как я заинтересовалась медициной и наукой, я основательно погрузилась в эту тему. Ведь если ты не стремишься сделать на 100% — лучше вообще не начинай. А я этим увлечена и готова посвящать этому все свое время.

— Вы эти советы как-то несете в массы?

— На YouTube я завела журнал «Долго и счастливо». Хочу донести до людей, как оставаться молодыми. Заниматься мозгом, изучать иностранные языки. Поэтому у меня есть второй проект —центр изучения иностранных языков. Самое сложное – найти время на все и успевать отдыхать.

— Фания Иршатовна, спасибо за чудесный разговор. Удачи вам!