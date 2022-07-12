Микки Рурк обрушился на Тома Круза: «Он играет одну и ту же роль уже 35 лет подряд»

Актер Микки Рурк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Небольшой скандал случился в Британии, когда актер Микки Рурк пришел на телепередачу «Пирс Морган без цензуры» (ведет ее, соответственно, очень известный в Англии тележурналист Пирс Морган). Речь зашла о фильме «Топ Ган: Мэверик». Тот недавно стал самым кассовым фильмом 2022 года - сборы в мировом прокате значительно превысили миллиард долларов. Заодно он стал самым кассовым фильмом в карьере Тома Круза, справившего в начале июля 60-летие.

Микки Рурк, однако, не собирался поздравлять коллегу. Он заявил: «Это ни фига для меня не значит. Том Круз играет одну и ту же роль уже 35 долбаных лет подряд. Я это не уважаю. Мне плевать на деньги и на власть. А знаете, на что мне не плевать? Когда я смотрю на то, как работают Аль Пачино или Кристофер Уокен, или на ранние работы Де Ниро, или на Ричарда Харриса и Рэя Уинстона - вот тогда мне хочется быть таким актером, как они. И это очень важно для многих других ребят, которые пытаются вырасти как актеры».

А когда Пирс Морган спросил Микки Рурка, считает ли он хорошим актером Тома Круза, тот ответил: «Актер он незначительный».

Карьера самого Микки Рурка, в отличие от карьеры Круза, сейчас не на взлете. Собственно, в XXI веке на взлете она была лишь во второй половине 2000-х - тогда Рурк получил номинацию на «Оскар» за блистательную работу в «Рестлере», снялся в «Городе грехов» и «Железном человеке-2». Вообще же суперзвезда 80-х чаще всего снимается в боевиках категории «Б» и других фильмах, проходящих практически незамеченными. Однако едва ли Рурком, когда он обрушивался на Круза, руководила зависть.

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