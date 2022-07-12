Минобороны: армия Зеленского бьет из минометов рядом с Запорожской атомной электростанцией

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ

«Сегодня украинские неонацисты, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар двумя 120-мм минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Это не первая циничная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, организованная западными кураторами, которые, реализуя свои преступные цели, руками Киева подвергают опасности миллионы граждан Украины», - заявил на прошедшем брифинге в Минобороны руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что «подобные действия киевских властей, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственного народа и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права».

Фото: Минобороны РФ

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступлений киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования вооруженными формированиями Украины жилых домов, образовательных учреждений и других социальных объектов в военных целях:

- «В Харькове в зданиях детского сада № 362 и школы искусств № 5 (ул. Зерновой переулок) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учреждений размещены тяжелая техника и артиллерия».

- «В Константиновке Донецкой Народной Республики в школе № 3 (ул. Циолковского) украинскими националистами оборудован опорный пункт, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено».

- «В Одессе на территории школы № 120 (ул. Дальницкая) размещены подразделения украинских вооруженных формирований, склады боеприпасов и бронетехника;

в Бахмуте Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах жилых домов (ул. Леваневского) боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции, при этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

- «В Николаевке Донецкой Народной Республики украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры».

«Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, - подчеркнул в своем выступлении Мизинцев. - Призываем страны мирового сообщества, Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации по недопущению провокаций на потенциально опасных объектах.

По имеющейся достоверной информации, во второй декаде июля 2022 г. руководство СБУ в Одессе планирует отснять три постановочных репортажа о якобы высокой эффективности работы своих сотрудников в выявлении и пресечении деятельности российских диверсионных групп. В роли «диверсантов» выступят боевики территориальной обороны. Заранее предупреждаем, что эти сфабрикованные фото и видеоматериалы будут широко распространены в украинских и западных средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на препятствия, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 15 768 человек, в том числе 3 312 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 497 432 человека, из которых 392 890 детей».

- «Субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи.

На пунктах сбора подготовлено свыше 45,5 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

- «На Украину и республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 42 722,9 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 297 акций, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 272 тонны гуманитарной помощи».

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