Герои спецоперации «Z»: рядовой Сат лично уничтожил в бою 12 националистов

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Вперед! с нами Бог! Русское войско непобедимо! Ура!», - восклицал перед воинами генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец повторял: «Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел!».

ОТБИЛ СЕКРЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Старший лейтенант Ислам ТУГУШЕВ

Старший лейтенант Ислам ТУГУШЕВ Фото: Минобороны РФ

«Штурмовой отряд под командованием старшего лейтенанта Ислама Тугушева, осуществлял прочесывание прилегающей к одному из населенных пунктов местности.

Продвигаясь по лесополосе, Ислам обнаружил группу вооруженных националистов, значительно превосходящую числом российских военнослужащих.

Грамотно используя рельеф местности, благодаря высокому уровню тактической подготовки, отряд Ислама Тунгушева, заняв выгодные огневые позиции, вступил в бой с врагом. Внезапной атакой Ислам Тугушев сковал действия националистов и внес в их ряды панику. В ходе боя, несмотря на огневое воздействие националистов, Ислам силами подчиненного отряда наносил существенный урон украинским боевикам. В ходе боя старший лейтенант Тугушев получил ранение, однако из боя не вышел и продолжил руководить вверенным личным составом. Результатами мужественных и слаженных действий вверенного Исламу Тугушеву отряда стало уничтожение 25 украинских националистов. Остальные боевики, понимания бесполезность дальнейшего сопротивления, покинули позиции и отступили. При осмотре покинутых боевиками позиций были обнаружены секретные документы, которые способствовали корректировке применения сил и средств российской группировки войск в заданном районе».

СДЕРЖИВАЛ АТАКИ 15 ЧАСОВ

Полковник Александр ЛАЗАРЕВ

Полковник Александр ЛАЗАРЕВ Фото: Минобороны РФ

«Украинские националисты, стремясь вернуть утраченные в ходе боев позиции, силами до механизированного батальона атаковали позиции батальонно-тактической группы, возглавляемой начальником штаба мотострелкового соединения Балтийского флота полковником Лазаревым. Александр Лазарев оперативно выдвинулся на обороняемые позиции и лично руководил подразделениями батальонно-тактической группы в бою. Националисты неоднократно пытались прорвать оборонительные рубежи российских подразделений с разных сторон силами танковых и стрелковых подразделений, а также ведя огонь из крупнокалиберных орудий. Полковник Лазарев организовал подавление огневых точек националистов прицельных огнем российской артиллерии. Более 15 часов российские военнослужащие под командованием полковника Александра Лазарева сдерживали атаки националистов. По итогам боя украинские боевики потеряли более 30 человек живой силы, а также более 5 единиц бронетехники и артиллерийских орудий. Благодаря умелому руководству вверенными подразделениями, профессионализму и боевому опыту полковника Лазарева российским подразделениям удалось остановить наступление националистов на стратегически важном направлении».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ 12 НАЦИОНАЛИСТОВ

Рядовой Буян САТ

Рядовой Буян САТ Фото: Минобороны РФ

«Рядовой Буян Сат, действуя в составе своего подразделения, выполнял задачу по обеспечению безопасного передвижения колонны российских Вооруженных Сил в заданный район. Следуя по маршруту, Буян обнаружил действующую на данном направлении диверсионную группу украинских националистов, оборудующих огневые позиции для последующей засады. Рядовой Сат немедленно доложил командиру о готовящейся засаде, после чего вместе с подразделением вступил в бой с группой боевиков. Ведя прицельный огонь по националистам, Буян получил осколочное ранение от разорвавшейся неподалеку гранаты, однако самостоятельно оказав себе и раненому товарищу первую медицинскую помощь, продолжил вести бой с вооруженными радикалами. В ходе боя рядовой Сат уничтожил 12 украинских националистов. По итогам боестолкновения группа боевиков, готовивших засаду, была ликвидирована. Благодаря мужеству и самоотверженности рядового Буяна Сата, готовящаяся провокация в отношении российских войск была сорвана, что позволило колонне прибыть своевременно в заданный район без потерь».

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 12 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 июля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Миллионную армию» Киева готовят к контрнаступлению в августе. Сможем ли мы его отбить?

Полковник Виктор Баранец оценил шансы миллионной армии Украины в ходе готовящегося в августе контрнаступления (подробности)

В Донбассе комбайны ходят вперемешку с танками: как жизнь возрождается из пепла

Придется ли России кормить освобожденные территории Донбасса? Или они сами готовы завалить нас продуктами? Выяснял спецкор kp.ru Алексей Овчинников (подробности)