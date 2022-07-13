Анекдоты: Чтобы разбудить мужа, жена боксера подходит к кровати и начинает считать до десяти

- Дорогая, я задержусь сегодня вечером на работе...
- Гарантируешь?
* * *
Интересный факт.
Говорят, что рыбаки, которых уносит на льдине в море, сначала ржут, танцуют, поют песенку мамонтенка, а только потом вызывают спасателей.
* * *
- Папа, как ты думаешь, Колобок правильно сделал, что от бабушки с дедушкой ушел?
- Нет конечно, его же съели.
- Так бабушка с дедушкой его все равно бы съели, а так он хоть мир посмотрел.
* * *
Когда берете котенка, учтите, что хорошенький маленький пушистый комочек - это максимум на полгода.
А дальше - это наглая зажравшаяся морда!
* * *
Надо попробовать налить суперклей на непригорающую сковородку, к которой ничего не пристает.
Посмотрим, кто схалтурил...
* * *
- Девушка, позвольте, я вам помогу!
- Спасибо, но сумка не тяжелая.
- А я не про сумку. Я пластический хирург.
* * *
Купила мужу фитнес-браслет, чтобы он не валялся на диване, а ставил цели в спорте и достигал их. Так он нашел там опцию мониторинг здорового сна, выставил показатель на 24 часа и теперь лежит на диване, чтобы выполнить норматив.
* * *
- Доктор, у моей жены болит горло и пропал голос. Что делать?
- Придите домой в 3 часа ночи.
* * *
- Почему мужчина открывает и закрывает женщине дверь в машине? Скажете, джентльмены?
- Пф-ф-ф… Чтоб дверью не хлопала!