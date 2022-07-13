Анекдоты: Чтобы разбудить мужа, жена боксера подходит к кровати и начинает считать до десяти

- Дорогая, я задержусь сегодня вечером на работе...

- Гарантируешь?

* * *

Интересный факт.

Говорят, что рыбаки, которых уносит на льдине в море, сначала ржут, танцуют, поют песенку мамонтенка, а только потом вызывают спасателей.

* * *

- Папа, как ты думаешь, Колобок правильно сделал, что от бабушки с дедушкой ушел?

- Нет конечно, его же съели.

- Так бабушка с дедушкой его все равно бы съели, а так он хоть мир посмотрел.

* * *

Когда берете котенка, учтите, что хорошенький маленький пушистый комочек - это максимум на полгода.

А дальше - это наглая зажравшаяся морда!

* * *

Надо попробовать налить суперклей на непригорающую сковородку, к которой ничего не пристает.

Посмотрим, кто схалтурил...

* * *

- Девушка, позвольте, я вам помогу!

- Спасибо, но сумка не тяжелая.

- А я не про сумку. Я пластический хирург.

* * *

Купила мужу фитнес-браслет, чтобы он не валялся на диване, а ставил цели в спорте и достигал их. Так он нашел там опцию мониторинг здорового сна, выставил показатель на 24 часа и теперь лежит на диване, чтобы выполнить норматив.

* * *

- Доктор, у моей жены болит горло и пропал голос. Что делать?

- Придите домой в 3 часа ночи.

* * *

- Почему мужчина открывает и закрывает женщине дверь в машине? Скажете, джентльмены?

- Пф-ф-ф… Чтоб дверью не хлопала!