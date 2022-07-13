Будет ли битва за Одессу?

Одесса - один из 12 городов-героев. Каждый год тысячи россиян приносят цветы и кланяются ей у мемориала в Александровском саду. Фото: Илья ПИТАЛЕВ/РИА Новости

Для большинства россиян Одесса - это киностудия, которая выпускала замечательные советские фильмы, анекдоты про Сарочку, Мойшу и тетю Цилю, некогда модный и недорогой курорт. Кто-то слышал, что там есть какой-то порт. Только многие забывают, что этот город был основан русской императрицей Екатериной II и именно с Одессой связаны многие победы России - в том числе и в Великой Отечественной войне.

Сегодня на Одессу положил глаз Запад - для него это идеальный коридор для разграбления Украины и накачивания ее смертоносным оружием. А Киев ему только помогает. Они понимают, что для них великий русский город-герой сегодня - это единственное средство хоть как-то выжить.

КАК КИСЛОРОД ДЛЯ УКРАИНЫ

Игорь Димитриев, одессит, политконсультант:

- Одесса - с дореволюционных и советских времен - это огромный логистический хаб. Все это знают, но не представляют его размеров. Это не один порт, а минимум три порта в самом городе и еще в области. А все вокруг - это морская инфраструктура. Железные, автомобильные дороги и всевозможные логистические и финансовые инструменты. Именно через Одессу происходит организация бизнес-встреч, контактов, договоренностей. Через нее можно привезти-вывезти любые объемы товаров в любую точку земли.

Дмитрий Лекух, писатель, публицист:

- Украина смотрит на Одессу с чисто потребительской точки зрения: она и Николаев всегда были путем, через который можно вывозить то, что произведено, что украдено, переукрадено. Это жизненно важные коммуникации и для страны, и для чиновников с бизнесменами.

Дмитрий Лекух.

- Чем обернется для Украины потеря Одессы?

Лекух:

- Она станет фактически Молдавией. Ну граничит она с Румынией и с Украиной, а дальше что? Никакого выхода во внешний мир. Потеря статуса морской державы очень болезненная для любой территории, будь это в Африке, где угодно.

Димитриев:

- Это будет сильный удар по экономике. Украине придется выстраивать новую логистическую сеть, искать новые контакты. Это огромное падение ВВП. Собственно, после блокады одесских портов понятно, что происходит с экономикой. В этом смысле у Киева будущего нет. Это, наверное, громко сказано, какое-то все-таки будет, но перспективы совсем не такие, как с портом.

- Без Одессы Украина загнется?

Лекух:

- Она загнется в любом случае при нынешней экономической и политической модели. Вопрос: как быстро? Без Одессы - намного быстрее. И вот здесь очень важно понимать, что если мы хотим победить Украину, то брать Одессу просто необходимо. Для этого масса причин - от перелома боевого духа киевских войск и поднятия нашего до тактических и логистических.

ЛАКОМЫЙ КУСОК ДЛЯ ЗАПАДА

- Запад чуть ли не каждый день говорит про разблокировку портов Одессы, про вывоз зерна. Что-то от нас требуют. Складывается ощущение, что она для них важнее того же Киева.

Димитриев:

- Британия выстаивает интермарию - междуморье. Это их геополитический проект, который включает несколько стран от Балтийского до Черного, даже до Адриатического моря. Они собирают их в единое экономическое и транспортное пространство. Таким образом отсекают Россию и азиатские маршруты от европейских. С севера на юг - от Балтики до Черного моря, как раз в районе Одессы. Да, у них есть альтернативный выход - это румынский порт Констанца. Но Одесса - исходя из железнодорожной инфраструктуры - предпочтительнее.

Лекух:

- Мы уже говорили, что Одесса - ключевые морские ворота. Но не только для Украины, а для всего Евразийского материка - это ключевая точка выхода в большую Евразию. Да, сейчас в этом качестве она не работает, но любое вменяемое государство будет рассматривать и Крым, и Одессу. Да, она осложнена проливами, Турцией, но все равно более удобной точки для входа со стороны Средиземного моря в Евразию просто нет.

Вы просто посмотрите на рельеф. Между той же Турцией и Закавказьем - горы, много не навозишься. А здесь прямой выход на евразийские или русские равнины. Она важна не только Западу, но и Китаю. При советской, да и при имперской власти это был один из крупнейших мировых транспортно-логистических хабов. Это география, с этим не спорят.

Димитриев:

- С точки зрения Запада, Одесса необходима, с одной стороны, для самостоятельного экономического развития Украины как сателлита, так и с точки зрения строительства транспортных коридоров, отсекающих Россию от Европы.

НЕ ДЕНЬГИ, НО ИСТОРИЯ И СЛАВА

- А России она нужна? У нас же есть Новороссийск, Анапа, Севастополь. Теперь еще и Херсон.

Дмитриев:

- Россия за годы независимости Украины выстроила собственные логистические маршруты. Они завязаны на Новороссийск, Анапу. Например, был аммиакопровод. Он шел из Тольятти в порт Южный под Одессой. На нем держалась большая часть производства удобрений на Украине. Но эта труба больше не работает, и такие же функции выполняют альтернативные проекты в Краснодарском крае. Все теперь замкнуто на нашем юге.

Лекух:

- Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы обойти потерю этого хаба в 91-м. Мы построили очень серьезные портовые мощности в Новороссийске, Темрюке… Как и на Балтике, чтобы замкнуть трансъ-евразийские коридоры на наших северных маршрутах - в Усть-Луге, Санкт-Петербурге. Так что для нас Одесса не так важна сейчас экономически. Тем более что она находится в запустении, конечно.

Но Одесса - это русский город. Это целая школа литературы: Катаев, Бабель, Багрицкий, Олеша, Ильф с Петровым, Бунин. Это же неотъемлемая часть нашей культуры.

Как тот же Крым. Помните, даже в «Брате-2» не случайно было: «Вы еще за Севастополь ответите». Вот Одесса - то же самое. Это часть нашей души. Это история. Наша история, история наших славных побед. Екатерина, граф Потемкин и т. д.

Экономическое значение, конечно, она не то чтобы потеряла, но оно приуменьшилось. Поэтому Одессу надо забирать, безусловно.

КАК МОЖЕТ БЫТЬ

Так что такое Одесса, кому она нужна на самом деле и станет ли она третьим этапом спецоперации? Об этом «Комсомолка» поговорила с экспертами.

Так может ли стать битва за Одессу третьим этапом спецоперации? С этим вопросом мы обратились к военному эксперту, автору телеграм-канала Сolonelcassad Борису Рожину.

- После окончания операции в Донбассе у российского командования будет выбор:

1. Наступление на запорожском направлении, чтобы полностью освободить Запорожскую область (это большая политическая цель - чтобы провести там референдум).

2. Наступление на Харьков, как минимум взятие Чугуева, Золочева и окружение Харькова.

3. Развивать наступление на Николаевском направлении.

Понятно, что Генштаб свои карты раскрывать не будет.

Почему тут нет Одессы?

Потому что операция по ее взятию невозможна без взятия Николаева. А он уже станет плацдармом для дальнейшего наступления.

Тут тоже возможны варианты - либо на саму Одессу, либо в направлении Приднестровья. Потому что прямое продвижение к Николаеву и Одессе образует огромный вытянутый фланг, не прикрытый с севера. А это затруднит развитие операции.

При наступлении на Николаев много сил уйдет на обеспечение фланга - это криворожское направление, где противник оказывает давление на Херсонскую область. Плюс он будет атаковать с севера.

Но тут важную роль будет играть флот. Как минимум он обеспечит поддержку систематическими ракетными ударами. Но теперь его целью станут скопления пехоты и техники.

Само собой, у России есть еще и фактор Приднестровья. И этот фланг вполне может быть активизирован. Но как только Украина почувствует, что выход наших войск туда вероятен, они попытаются сыграть на опережение, чтобы создать там кризис раньше, чем наши войска дойдут до Приднестровья.