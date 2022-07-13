Вопрос дня: Где вы уже отдохнули и куда посоветуете съездить в России? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Карен ШАХНАЗАРОВ, гендиректор «Мосфильма», снявший картину «Зимний вечер в Гаграх»:

- У меня совещание, а вы тут с вопросами об отдыхе. Да в Гаграх надо отдыхать!

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист СССР:

- Всегда отдыхал на юге нашей страны. И всем рекомендую то же самое.

Анатолий ВАССЕРМАН, депутат Госдумы:

- Сейчас депутаты работают в округах - не до отдыха. Мне предложили поездку в молодежный лагерь Приволжского округа «Иволга». Российским отпускникам не могу рекомендовать конкретное место. Для желающих спокойствия подойдет большая часть страны - от Сочи до Валдая. Для желающих активного отдыха - туристские маршруты в горах юга и северо-востока. Любителям пеших прогулок - Урал, Алтай , Кавказ.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- Я летний отпуск проведу в Подмосковье на даче. Притом для многих россиян совершенно естественно провести отпуск в Крыму. На этом полуострове, на его юге ,температура воды достигла 25 градусов уже сейчас. Или в Геленджике, где уже в начале июля до 23 - 24 градуса вода прогрелась. Вообще на всем Черноморском побережье морская вода сейчас теплее, чем обычно. Хотите спокойного отпуска без забот - езжайте в Краснодарский край в сентябре.

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, сооснователь движения Межрегиональный отцовский комитет:

- Если кому-то нужно теплое мелкое ласковое море - это, конечно, Анапа. Но это метро в час пик. А если кому-то нужны тишина и спокойствие вкупе с прохладой - это калининградский Светлогорск. Но лично я сейчас отправляюсь на Волгоградское водохранилище. Это такое море посреди южных степей. Там спокойно, и, чтобы подойти к воде, не нужно пробираться через водоросли. Кругом песок и чистая вода.

Владимир ВИНОКУР, народный артист России:

- Я только что был в Крыму неделю, там работал и отдыхал. А сейчас приземлился в Адлере. Опять буду работать и потом отдыхать. Вообще совмещаю работу и отдых на Черноморском побережье в последние несколько веков. И всем согражданам такой же график жизни и работы рекомендую.

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