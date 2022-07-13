Джон сбежал, Войцех ликвидирован: Минобороны подсчитало наемников на Украине

Американский наемник Энди Хьюн, взятый в плен нашими военными в ходе боя под Харьковом. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Точно так же наши военные и фиксируют тех, кто больше не воюет на стороне Киева - либо бежал, либо уже ликвидирован.

Минобороны даже представило сводную таблицу, где показало, сколько всего наемников приехало, сколько уничтожено и сколько вернулось на родину ни с чем. Более того, ведомство показало и динамику численности иностранцев. Ожидаемо, представителям Польши по этому показателю принадлежит пальма первенства. Только за последние три недели уничтожены 166 боевиков. Немало наемников приезжает и из Грузии, Великобритании. Есть даже гвинейцы, либерийцы и три перуанца.