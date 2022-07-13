Глава Россетей Андрей Рюмин рассказал президенту, не грозят ли нам отключения электричества осенью и зимой

Почти каждое пятое массовое отключение электричества в России в прошлом году происходило в Дагестане, рассказал президенту глава Россетей Андрей Рюмин. Но у него есть план, как это исправить, и он будет его придерживаться. Фото: Михаил КЛИМЕНТЬЕВ/ТАСС

О том, что у Россетей были проблемы, «и не маленькие», Владимир Путин отметил в самом начале встречи. И этот вопрос не просто так волнует главу государства. Во-первых, компания снабжает электроэнергией 78 регионов, то есть практически всю страну, а во-вторых, она практически полностью (на 88%) принадлежит государству. Так что спрос с руководства особый.

- Как обстоят дела сегодня? - спросил Путин.

В ответ Андрей Рюмин засыпал российского лидера цифрами.

Оказалось, что мы с вами стали больше тратить. Расход энергии по стране за прошлый год стал больше на 7%, чем в прошлые годы. От того и доходы компании выросли - сразу на 100 миллиардов рублей.

Самым проблемным регионом, по словам Рюмина, стал Северный Кавказ. Там было больше всего массовых отключений в 2021 году.

- Около 20 процентов всех массовых отключений на территории России было зафиксировано в Республике Дагестан, - заявил главный энергетик страны. - Также мы видим увеличение массовых отключений в таких регионах, как Псковская область, Тверская область, Архангельская, Республика Карелия, Новгородская область.

Но план есть. В прямом смысле слова. У Россетей готова программа надежности. Она уже даже согласована с Минэнерго, осталось только утвердить ее в других ведомствах и можно приступать к работе.

Отчитался Рюмин перед главой государства и по вопросу импортозамещения. Он назвал эту задачу «очень важной» и отметил, что уже есть «очень хороший результат».

- К зиме начали готовиться уже? - спросил Путин.

- Подготовка к зиме - сейчас самая жаркая пора, мы уже половину пути прошли и будем готовы на сто процентов, - заверил глава Россетей.

И пообещал даже «перевыполнить план».