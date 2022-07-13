Полку вице-премьеров прибыло

На вчерашней стратегической сессии премьер Михаил Мишустин пообещал, что за расходованием государственных денег в промышленности будет особый контроль. Фото: Дмитрий АСТАХОВ/POOL/ТАСС

Теперь в правительстве не 10, а 11 вице-премьеров - такой указ подписан 12 июля. Правда, состав Кабинета принципиально не изменится. Например, ранг заместителя Мишустина дали министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Он как возглавлял Минпромторг, так и продолжит это делать, просто теперь в ранге вице-премьера.

Теперь кандидатуру вице-премьера должна будет одобрить Госдума.