Максима Галкина нашли с выпученными глазами в лесу после сообщения о покушении

Максим Галкин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Максим Галкин вышел на связь после новости о покушении в Юрмале. Тревожные сообщения о том, что на пятого мужа Аллы Пугачевой напали неизвестные, взбудоражили публику. Народ с волнением ждал комментариев телеведущего.

Максим Галкин не стал комментировать слухи о нападении на него злоумышленников. Отмечалось, что 46-летняя звезда серьезно пострадал, и его даже доставили в реанимацию. По некоторым сведениям, на супруга Аллы Пугачевой набросились с кулаками.

В итоге шоумен оперативно вышел на связь. Телеведущий показал, что с ним все в порядке. Поклонники нашли своего любимца в латышском лесу во время велопрогулки с сыном Гарри.

Фото: СОЦСЕТИ

Максим предстал с выпученными глазами и открытым ртом. Некоторые фанаты предположили, что столь активная мимика может выдавать стресс, в котором находится муж Пугачевой, хоть он и пытается это скрывать.

В Юрмале семья живет на вилле "Марта". Особняку почти 100 лет, расположен он на проспекте Булдури, который называют "Рублевка лайт". Неподалеку - дом Лаймы Вайкуле. На закрытой территории помимо виллы есть спа-комплекс, бассейн, теннисный корт, концертный зал, гараж и домик для охраны. В главном особняке - четыре отдельные комнаты, кинозал, библиотека и зимний сад.

Месяц проживания в "Марте" стоит 100 тысяч евро. Дом находится недалеко от Балтийского моря. Супруги часто бывают на пляже, много гуляют и дышат морским воздухом.