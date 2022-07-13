Военная спецоперация на Украине 13 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 июля 2022 года.

Мэр Горловки Иван Приходько в среду 12 июля сообщил о пожаре в детском саду после попадания снаряда Вооруженных сил Украины в кровлю здания образовательного учреждения.

Украинские силовики в 14.20 применили дрон-камикадзе для удара по городу Энергодару в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба городской ВГА. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Представитель ДНР сообщил, что военные республики и России лишили Вооруженные силы Украины контратаковать на Донецком направлении. «Ежедневно артиллерийские подразделения ведут подавление огневой активности противника. Подразделения украинских боевиков полностью лишены возможности контратаки, — цитирует представителя», - заявил он.

Трое жителей Астраханской области погибли во время обстрела волонтерского центра в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Такое заявление во вторник, 12 июля, сделал губернатор региона Игорь Бабушкин, отметив, что стрельбу вели украинские военные.

Заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил о подготовке к выполнению задачи по контрнаступлению, отметив, что украинские разведчики готовятся к выполнению задачи, которые ранее были поставлены президентом Украины Владимиром Зеленским по освобождению юга страны. По его словам, на данный момент ведется работа по раскрытию планов, а также мест дислокации российских военнослужащих.

Служба безопасности Украины планирует снять во второй половине июля 2022 года в Одессе постановочные видеоролики о «российских диверсантах», в роли которых выступят боевики территориальной обороны. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Запорожской области задержан украинский диверсант, покушавшийся на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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21:32 Минобороны РФ сообщает, что СБУ планирует отснять три постановочных репортажа в Одессе о якобы высокой эффективности работы по выявлению "российских диверсионных групп"