Как не нарваться на юристов-мошенников: 7 моментов, которые должны насторожить

Грамотный юрист проконсультирует в сложных ситуациях Фото: Shutterstock

Грамотный юрист проконсультирует в сложных ситуациях, ведь он должен помогать людям эффективнее защищать свои права. Но, увы, квалификацию юристов или наличие у них какого-либо образования государство на сегодняшний день не контролирует. Так что предоставлять такие услуги могут любые организации, индивидуальные предприниматели и даже самозанятые граждане. И опять же, увы, в этой области немало мошенников, которые преследуют далеко не благородные цели.

Эксперты Роскачества перечисляют самые типичные случаи мошенничества в сфере оказания юридических услуг.

1. «Первая консультация бесплатно!»

Этот маркетинговый прием является одним из самых распространенных в рекламе юридических услуг. Обычно ссылаются на федеральный закон № 324 от 21 ноября 2011 года «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», который дает право на получение бесплатной юридической помощи. Но лишь определенным видам граждан (например, инвалидам, сиротам и т.п.). Да и перечень вопросов, по которым можно обратиться за бесплатной юридической помощью, так же ограничен законом и не может включать в себя «любые вопросы», о которых твердят в рекламе по телефону.

Но когда вы обратитесь в такую контору под видом бесплатной консультации, вас раскрутят по полной программе, грамотно играя на страхах.

2. Сразу называют стоимость услуг, не увидев бумаги по делу.

Ни один юрист, каким бы опытным он ни был, ни в состоянии оценить стоимость предстоящих работ, не ознакомившись с материалами дела. И, если юрист, не взглянув на ваши документы, выставляет вам счет на круглую сумму за свои услуги — это сигнал о том, что вам стоит задуматься о его компетентности.

3. Торгуются за конечную стоимость.

Вы услышали стоимость и отказались заключать договор , а вам внезапно предложили «уникальную акцию»? Не верьте! Это очередной маркетинговый ход, который, чаще всего, состоит из двух частей: спецпредложения с ограниченным сроком действия, предложения заключить договор прямо сейчас и внести минимальную предоплату для закрепления цены (даже в размере 1000 рублей).

Скорее всего, перед вами «юрист-продажник», или как их еще называют, юрист первичного приема. Задача у таких юристов только одна - заключение договоров, и ради этого они порой бывают готовы на всё, порой и на откровенную ложь.

4. «Ваше дело на 100% выигрышное!»

Юрист изначально основывает свою позицию только на тех данных, что дал ему клиент. Иногда любая мелочь радикально изменить ход всего дела впоследствии. Так что не бывает изначально выигрышных дел.

5. Оговаривали одно, а в договоре написали другое.

Настойчиво просите зафиксировать в договоре оговоренные устно условия. Если вам откажут, мотивируя это тем, что договор является типовым, то сотрудничать с такой компанией не стоит - велик шанс стать жертвой некачественно оказанных услуг.

6. Ищите всю информацию о юристе в интернете.

Даже если он не зарегистрирован в соцсетях (ну так бывает даже в современном мире), то на профильных порталах или на тематических форумах он точно должен быть.

Что еще стоит искать: упоминание его имени в судебной практике; отзывы с обозначением конкретики (номеров дел, договоров, дат судебных заседаний и прочее). В идеале: регистрационный номер адвоката и его принадлежность к адвокатской палате, в которой он зарегистрирован.

7. Требуйте кассовый чек даже за минимальные услуги.

Юридические фирмы обязаны выдавать клиентам кассовые чеки. Это обязаны делать даже частники, которые работают как индивидуальные предприниматели. Отказ в выдаче кассового чека означает, что компания скрывает свои доходы или уклоняется от уплаты реальных налогов.