«Жуткая пятерка»: исследователи выяснили, каких болезней больше всего боятся россияне

Почти две трети россиян (61%) считают, что опасные заболевания можно вылечить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОТ РАКА ДО ИНФАРКТА

Среди всех болезней сильнее всего жителей России, как и большинства стран мира, предсказуемо пугает рак. Его назвали самым опасным заболеванием 45% участников всероссийского опроса, проведенного недавно крупной компанией - страховщиком жизни и здоровья. Следом в пятерку болезней-лидеров по страхам вошли:

- инсульт - его считают самой серьезной угрозой 32% опрошенных,

- сахарный диабет - 22%,

- ВИЧ (напомним, СПИД это последняя, терминальная стадия ВИЧ-инфекции) - 21%,

- инфаркт - 17,6%.

Коронавирус, который уже убил более 6,3 миллионов человек во всем мире, назвали главной опасностью для здоровья лишь 9% участников опроса.

ТИХИЕ УБИЙЦЫ ЖДУТ СВОЕГО ЧАСА

Эксперты выяснили, что многих людей пугают не только заболевания сами по себе. Но и то, что эти болезни-убийцы могут вести себя скрытно до последнего. То есть протекают бессимптомно до терминальных, практически неизлечимых стадий. О таких опасениях заявили почти 75% опрошенных.

Больше половины участников опроса (54%) признались, что их периодически мучает ощущение: «я серьезно болен, но пока в скрытой форме». 38% респондентов сообщили, что философски относятся к возможности заболеть («это может случиться с каждым») либо просто об этом не думают.

Почти две трети россиян (61%) считают, что опасные заболевания можно вылечить. При этом 13,5% осознают, что такие шансы высоки, только если проблему диагностировали на ранней стадии.

Под конец организаторы опроса поинтересовались: а что вы делаете, чтобы избежать развития серьезных болезней и их тяжелых осложнений? Ответы распределились так:

- 23% пациентов обращаются к врачу, как только что-то начинает беспокоить;

- 22% регулярно сдают анализы;

- 19,5% уверяют, что ежегодно проходят диспансеризацию;

- 18,5% стараются вести здоровый образ жизни;

- 14,7% принимают витамины;

- 13,6% отказались или намерены скоро бросить вредные привычки.

Прим.: можно было выбрать несколько вариантов ответа.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ МЕШАЕТ ДОЛГО ЖИТЬ

Насколько субъективные страхи россиян соответствуют реальности? Какие болезни чаще всего наносят самые сильные удары по нашему здоровью? KP.RU собрала актуальные данные и мнения экспертов.

По сведениям Минздрава в число наиболее опасных хронических заболеваний, на долю которых приходится 70 — 80% преждевременной смертности людей в нашей стране, входят четыре группы болезней. А именно:

- сердечно-сосудистые патологии, включая инфаркты и инсульты;

- злокачественные новообразования (рак);

- бронхо-легочные болезни (сюда входят и осложнения, которые дает ковид, и опасная хроническая обструктивная болезнь легких, ХОБЛ);

- сахарный диабет.

При всех достижениях современной медицины сердечно-сосудистые катастрофы остаются лидерами среди заболеваний, чаще всего уносящих жизни людей.

ГЛАВНЫЕ ВРАГИ ВАШЕГО СЕРДЦА

- У 40% российских мужчин в возрасте от 44 до 60 лет (то есть почти у каждого второго!) высока вероятность развития инсульта или инфаркта в ближайшие десять лет. А еще около 30% молодых людей рискуют оказаться в таком положении после 40 лет, - предупредил в одном из интервью руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава Сергей Бойцов.

- Сердечно-сосудистые заболевания [по смертности] идут с огромным отрывом от всех болезней, как инфекционных, так и неинфекционных, - подтверждает доктор медицинских наук, профессор-кардиолог Игорь Сергиенко. - По данным за 2019 год на 100 тысяч населения у нас погибает 573 человека. Это огромная цифра. Половина умирает от ишемической болезни сердца (ИБС), остальные - от инсультов, сердечной недостаточности.

Врачи называют три основных фактора, которые участвуют в подготовке смертельного удара по сердцу. Это:

- артериальная гипертензия (гипертония);

- повышенный уровень холестерина;

- курение.

Хорошая новость в том, что все эти соучастники медленного убийства в большинстве случаев могут быть обезврежены. Давление и холестерин берутся под контроль с помощью постоянного приема лекарств (главное - не бросать, не устраивать себе «лекарственные каникулы»! - призывают врачи). С курением также можно эффективно бороться. В этом вам поможет, в том числе, раздел «Здоровье» на сайте kp.ru.

ОПУХОЛИ ВСЕ ЧАЩЕ «ПОПАДАЮТСЯ» НА РАННЕЙ СТАДИИ

Онкологические заболевания стоят на втором месте среди заболеваний - причин смертности в нашей стране. Какие виды рака поражают жителей России чаще всего? Последние данные привел недавно в своем официальном Телеграм-канале главный онколог Минздрава, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

- Каждый год рак обнаруживают в среднем у 600 тысяч россиян. В 2021 году было поставлено 580 415 онкологических диагнозов.

- На первой стадии сегодня выявляют более трети случаев рака (в 2021 году - 32,4%). На самой тяжелой, четвертой стадии - примерно пятую часть случаев (в 2021 году - 20,5%).

- У женщин самый распространенный вид злокачественных опухолей - рак молочной железы: 22%, 69 714 случаев в 2021 году. На втором месте - рак кожи (кроме меланомы): 13%, 42 408 случаев. На третьем месте - рак тела матки: 8%, 25 482 случаев.

- У мужчин лидирует рак органов дыхания (трахея, бронхи, легкое): 16%, 43 555 случаев в 2021 году. Второе место - рак предстательной железы: 15%, 40 137 случаев. Третье место - рак кожи (кроме меланомы): 9,8%, 26 051 случай.

Количество умерших от злокачественных новообразований в России за год составило 289 900 человек (данные за 2020 г.).

Все врачи-онкологи в один голос подчеркивают: главный способ борьбы против рака - его ранняя диагностика. На первых стадиях сегодня успешно лечится абсолютное большинство видов опухолей. Чтобы вовремя их обнаружить либо, что бывает чаще, убедиться, что новообразований в организме нет, нужно проходить онкоскрининги. Какие, как часто и как пройти их бесплатно - вы так же узнаете в разделе «Здоровье» на kp.ru.

ДИАБЕТУ - НЕТ!

- Это заболевание страшно своими осложнениями, - пояснила доктор медицинских наук, зав. кафедрой эндокринологии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Нина Петунина. - Диабет основная причина нетравматических ампутаций рук и ног, а также гемодиализа (подключения к «искусственной почке». - Ред.).

У больных поражаются крупные и мелкие сосуды из-за повышенного уровня глюкозы в крови, рассказала врач. По этой причине диабет в 2-4 раза увеличивает угрозу сердечно-сосудистых патологий, в том числе инфарктов и инсультов. 30% больных диабетом погибают от сердечной недостаточности. Причем, у большинства пациентов - 75% - тяжелые осложнения развиваются в активном, трудоспособном возрасте: в 40-60 лет.

- Начиная со второй половины ХХ века темпы роста заболеваемости сахарным диабетом стали огромными. Появилось понятие «эпидемия диабета», - добавляет диабетолог, доктор медицинских наук, президент Российской диабетической ассоциации Александр Майоров. - По последним данным в мире живет более 463 миллионов людей с диабетом всех типов.

Главные правила, чтобы снизить риск диабета или его прогрессирования, развития осложнений, назвала в интервью «КП» директор Института диабета, академик РАН, доктор медицинских наук Марина Шестакова.

- Важно как можно больше двигаться. При работе мышц сжигается глюкоза, и понижается ее уровень в крови.

- Избавляться от лишнего веса.

- Следить за давлением и уровнем холестерина. При необходимости принимать препараты для их понижения.

- После 40-ка лет ежегодно проверять уровень глюкозы в крови (такой анализ входит в бесплатную диспансеризацию).

ВМЕСТО ВЫВОДА

У медиков есть понятие «смертельный квартет». Это повышение холестерина, глюкозы в крови, давления и объема талии (оптимальный для мужчин — до 94 см, для женщин — до 80 см).

Если эти параметры выходят за пределы нормы, у человека повышается риск сразу всех главных «болезней века»: инфарктов, инсультов, рака и сахарного диабета.

В то же время следить за этими показателями и держать их под контролем - в наших силах. Действуйте!