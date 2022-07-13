«Жуткая пятерка»: исследователи выяснили, каких болезней больше всего боятся россияне

Почти две трети россиян (61%) считают, что опасные заболевания можно вылечить.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Среди всех болезней сильнее всего жителей России, как и большинства стран мира, предсказуемо пугает рак. Его назвали самым опасным заболеванием 45% участников всероссийского опроса, проведенного недавно крупной компанией - страховщиком жизни и здоровья. Следом в пятерку болезней-лидеров по страхам вошли:
- инсульт - его считают самой серьезной угрозой 32% опрошенных,
- сахарный диабет - 22%,
- ВИЧ (напомним, СПИД это последняя, терминальная стадия ВИЧ-инфекции) - 21%,
- инфаркт - 17,6%.
Коронавирус, который уже убил более 6,3 миллионов человек во всем мире, назвали главной опасностью для здоровья лишь 9% участников опроса.
Эксперты выяснили, что многих людей пугают не только заболевания сами по себе. Но и то, что эти болезни-убийцы могут вести себя скрытно до последнего. То есть протекают бессимптомно до терминальных, практически неизлечимых стадий. О таких опасениях заявили почти 75% опрошенных.
Больше половины участников опроса (54%) признались, что их периодически мучает ощущение: «я серьезно болен, но пока в скрытой форме». 38% респондентов сообщили, что философски относятся к возможности заболеть («это может случиться с каждым») либо просто об этом не думают.
Почти две трети россиян (61%) считают, что опасные заболевания можно вылечить. При этом 13,5% осознают, что такие шансы высоки, только если проблему диагностировали на ранней стадии.
Под конец организаторы опроса поинтересовались: а что вы делаете, чтобы избежать развития серьезных болезней и их тяжелых осложнений? Ответы распределились так:
- 23% пациентов обращаются к врачу, как только что-то начинает беспокоить;
- 22% регулярно сдают анализы;
- 19,5% уверяют, что ежегодно проходят диспансеризацию;
- 18,5% стараются вести здоровый образ жизни;
- 14,7% принимают витамины;
- 13,6% отказались или намерены скоро бросить вредные привычки.
Прим.: можно было выбрать несколько вариантов ответа.
Насколько субъективные страхи россиян соответствуют реальности? Какие болезни чаще всего наносят самые сильные удары по нашему здоровью? KP.RU собрала актуальные данные и мнения экспертов.
По сведениям Минздрава в число наиболее опасных хронических заболеваний, на долю которых приходится 70 — 80% преждевременной смертности людей в нашей стране, входят четыре группы болезней. А именно:
- сердечно-сосудистые патологии, включая инфаркты и инсульты;
- злокачественные новообразования (рак);
- бронхо-легочные болезни (сюда входят и осложнения, которые дает ковид, и опасная хроническая обструктивная болезнь легких, ХОБЛ);
- сахарный диабет.
При всех достижениях современной медицины сердечно-сосудистые катастрофы остаются лидерами среди заболеваний, чаще всего уносящих жизни людей.
- У 40% российских мужчин в возрасте от 44 до 60 лет (то есть почти у каждого второго!) высока вероятность развития инсульта или инфаркта в ближайшие десять лет. А еще около 30% молодых людей рискуют оказаться в таком положении после 40 лет, - предупредил в одном из интервью руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава Сергей Бойцов.
- Сердечно-сосудистые заболевания [по смертности] идут с огромным отрывом от всех болезней, как инфекционных, так и неинфекционных, - подтверждает доктор медицинских наук, профессор-кардиолог Игорь Сергиенко. - По данным за 2019 год на 100 тысяч населения у нас погибает 573 человека. Это огромная цифра. Половина умирает от ишемической болезни сердца (ИБС), остальные - от инсультов, сердечной недостаточности.
Врачи называют три основных фактора, которые участвуют в подготовке смертельного удара по сердцу. Это:
- артериальная гипертензия (гипертония);
- повышенный уровень холестерина;
- курение.
Хорошая новость в том, что все эти соучастники медленного убийства в большинстве случаев могут быть обезврежены. Давление и холестерин берутся под контроль с помощью постоянного приема лекарств (главное - не бросать, не устраивать себе «лекарственные каникулы»! - призывают врачи). С курением также можно эффективно бороться. В этом вам поможет, в том числе, раздел «Здоровье» на сайте kp.ru.
Онкологические заболевания стоят на втором месте среди заболеваний - причин смертности в нашей стране. Какие виды рака поражают жителей России чаще всего? Последние данные привел недавно в своем официальном Телеграм-канале главный онколог Минздрава, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
- Каждый год рак обнаруживают в среднем у 600 тысяч россиян. В 2021 году было поставлено 580 415 онкологических диагнозов.
- На первой стадии сегодня выявляют более трети случаев рака (в 2021 году - 32,4%). На самой тяжелой, четвертой стадии - примерно пятую часть случаев (в 2021 году - 20,5%).
- У женщин самый распространенный вид злокачественных опухолей - рак молочной железы: 22%, 69 714 случаев в 2021 году. На втором месте - рак кожи (кроме меланомы): 13%, 42 408 случаев. На третьем месте - рак тела матки: 8%, 25 482 случаев.
- У мужчин лидирует рак органов дыхания (трахея, бронхи, легкое): 16%, 43 555 случаев в 2021 году. Второе место - рак предстательной железы: 15%, 40 137 случаев. Третье место - рак кожи (кроме меланомы): 9,8%, 26 051 случай.
Количество умерших от злокачественных новообразований в России за год составило 289 900 человек (данные за 2020 г.).
Все врачи-онкологи в один голос подчеркивают: главный способ борьбы против рака - его ранняя диагностика. На первых стадиях сегодня успешно лечится абсолютное большинство видов опухолей. Чтобы вовремя их обнаружить либо, что бывает чаще, убедиться, что новообразований в организме нет, нужно проходить онкоскрининги. Какие, как часто и как пройти их бесплатно - вы так же узнаете в разделе «Здоровье» на kp.ru.
- Это заболевание страшно своими осложнениями, - пояснила доктор медицинских наук, зав. кафедрой эндокринологии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Нина Петунина. - Диабет основная причина нетравматических ампутаций рук и ног, а также гемодиализа (подключения к «искусственной почке». - Ред.).
У больных поражаются крупные и мелкие сосуды из-за повышенного уровня глюкозы в крови, рассказала врач. По этой причине диабет в 2-4 раза увеличивает угрозу сердечно-сосудистых патологий, в том числе инфарктов и инсультов. 30% больных диабетом погибают от сердечной недостаточности. Причем, у большинства пациентов - 75% - тяжелые осложнения развиваются в активном, трудоспособном возрасте: в 40-60 лет.
- Начиная со второй половины ХХ века темпы роста заболеваемости сахарным диабетом стали огромными. Появилось понятие «эпидемия диабета», - добавляет диабетолог, доктор медицинских наук, президент Российской диабетической ассоциации Александр Майоров. - По последним данным в мире живет более 463 миллионов людей с диабетом всех типов.
Главные правила, чтобы снизить риск диабета или его прогрессирования, развития осложнений, назвала в интервью «КП» директор Института диабета, академик РАН, доктор медицинских наук Марина Шестакова.
- Важно как можно больше двигаться. При работе мышц сжигается глюкоза, и понижается ее уровень в крови.
- Избавляться от лишнего веса.
- Следить за давлением и уровнем холестерина. При необходимости принимать препараты для их понижения.
- После 40-ка лет ежегодно проверять уровень глюкозы в крови (такой анализ входит в бесплатную диспансеризацию).
ВМЕСТО ВЫВОДА
У медиков есть понятие «смертельный квартет». Это повышение холестерина, глюкозы в крови, давления и объема талии (оптимальный для мужчин — до 94 см, для женщин — до 80 см).
Если эти параметры выходят за пределы нормы, у человека повышается риск сразу всех главных «болезней века»: инфарктов, инсультов, рака и сахарного диабета.
В то же время следить за этими показателями и держать их под контролем - в наших силах. Действуйте!