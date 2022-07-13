«В подарок на день рождения я хочу вернуться домой!»

Как и положено непоседливому мальчишке, он привык жить кувырком из утра в вечер, а теперь вынужден лежать на больничной койке. Скоро - 19 июля - ему исполнится пять лет. «Что тебе подарить?» – спрашивает мама. «Возвращение домой!» – с надеждой улыбается сын. И мама уходит в гладильную плакать...

На радость папе Махди всегда был очень рассудителен, а на радость маме хорошо кушал. Он вообще все всегда делал на радость. Начиная с того, что родился. Первая беременность мамы закончилась трагично – ребенок погиб, и Махди появился на свет в утешение, потому и назвали, в переводе с дагестанского, «посланный богом». Он рос настоящим богатырем, героем старинных эпосов - упорным, сильным и несгибаемым. А минувшей зимой вдруг сломался. Стал капризным. Пропал аппетит. В областном центре в Астрахани страшный диагноз поставили сразу – рак. А точнее, «низкодифференцированная нейробластома правого надпочечника, с метастатическим поражением мягких тканей грудной клетки». И отправили в Москву.

Лечение начали немедленно, провели несколько курсов химиотерапии. Болезнь приостановилась, но, к сожалению, для победы этого недостаточно. Врачи настоятельно рекомендуют малышу пересадку гемопоэтических стволовых клеток. Такое лечение очень эффективно и дает быстрые результаты, но, увы, не оплачивается государством, а стоит 500 000 рублей. И для семьи Борщиговых эта сумма неподъемна.

- Мы бы не просили, сами бы заработали, если бы было время, но счет идет на дни! – плачет мама. – Доктора говорят, что если упустить время, будет поздно.

Пожалуйста, помогите спасти мальчика!

Если у вас есть дополнительные вопросы, из можно задать по телефону и, написав на почту: +7 (499) 500-14-15, info@life-line.ru.

Помочь можно, отправив смс с текстом: life[пробел]cумма, например,: life 300 на номер 3116. Сумма минимального пожертвования составляет 10 рублей.

Счет:

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

ИНН: 7704274681

КПП: 770701001

ОГРН: 1087799004468

Расчетный счет: 40703810701400000042

АО «Альфа-Банк»

к/с: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК: 044525593

Назначение платежа

Благотворительное пожертвование на лечение Борщигова Махди