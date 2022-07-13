В преддверии визита Байдена в Израиле убрали с улиц российские флаги

В Израиле ждут приезда Джо Байдена. Фото: REUTERS

В израильской Хайфе перед Маккабиадой решили снять российские флаги, которые появились на городских улицах накануне проведения соревнований.

Официальная версия – поскольку российская сборная принимать участие в спортивных состязаниях не будет, то и флагов Российской Федерации в городе быть не должно. Но многие обратили внимание на то, что решение было принято аккурат накануне приезда в Израиль президента США Джо Байдена.

На появление российских флагов накануне старта XXI Маккабиады обратил внимание один израильский журналист, который считает себя экспертом по израильско-украинским отношениям. Он же обратился к организаторам игр с требованием убрать триколоры, а позже радостно отрапортовал о своем «достижении» на странице в соцсети.

– Сегодня я сообщил об этой проблеме в компанию N10S, которая занимается медиа-сопровождением Маккабиады. Зам. директора медийных операций компании Яара Хаймес-Эзра заверила меня, что флаги России будут сняты, – написал израильский труженик пера.

За что и получил благодарность от украинских пользователей.

– Дякую! («cпасибо» - укр.), – появилась под постом запись от подписчика из Киева.

Без сомнения, это очередная «победа» Украины, которыми так гордятся жители Незалежной.

Маккабиада – международные соревнования, построенные по образцу Олимпийских игр. Изначально участие в них принимали только евреи из различных стран, позже в состязаниях стали участвовать граждане Израиля вне зависимости от их национальности.

Двадцать первые по счету игры должны были пройти в прошлом году, но были перенесены из-за ситуации с коронавирусом.