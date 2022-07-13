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Политика13 июля 2022 5:40

На Украине женщин-военнобязанных не выпустят из страны

В этом признался советник главы МВД Украины Виктор Андрусив
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения воинской части ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения воинской части ВСУ.

Фото: REUTERS

Замечательная история продолжает развиваться на Украине в связи с обещанием выставить против России миллионную армию и отвоевать назад освобожденное Россией побережье. Напомним, для обеспечения выполнения такой задачи по всей Украине сейчас не только проводят облавы на призывников по всем возможным и невозможным местам их пребывания, но и принято решение о постановке на воинский учет (пока в качестве резервистов) женщин, представительниц, в том числе, и многих совершенно мирных профессий.

Неделю назад, 4-го июля советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заверял, что это такое совершенно бюрократическое мероприятие, которое не будет иметь никаких реальных последствий. И ни в коем случае не станет препятствием для выезда за границы Украины.

- Я думаю, что ограничений для перемещения женщин не будет. Конечно, некоторые женщины и сейчас должны быть на военном учете, если мы говорим о чрезвычайно редких профессиях — медики и другие, - заявил он тогда украинским журналистам. Правда, оговорился. - Конечно, в Верховной Раде могут принимать разные решения. Но если люди будут использовать мозг, то запретов для женщин не произойдет.

Прошла неделя, и стало ясно, что Андрусив сильно преувеличивал интеллектуальные возможности украинских парламентариев и их способности "использовать мозг". Или же он просто врал, чтобы успокоить общественность, прекрасно осознавая лживость своих предыдущих обещаний.

- Женщины, вставшие с 1 октября на воинский учет, не смогут выехать за границу, - заявил советник главы МВД в последнем по времени комментарии для СМИ по этому животрепещущему вопросу. - Те женщины, которые с 1 октября будут на военном учете и многие уже там были, по тем профессиям, которые были ранее забронированы, подпадают под общие правила - они могут выехать только в соответствии с определенным разрешением, как и мужчины. То есть мужчины могут уехать, но им нужно для этого отдельное разрешение или внесение в специальную систему.

То есть никаких исключений для женщин или привилегированного положения нет и не будет, для них действуют те же самые ограничениями, что введены сейчас и в отношении мужчин.

Кто отказался в данном случае от использования мозга, парламентарии Верховной рады, советник главы МВД или же нынешние украинские власти в общем и целом – не так уж и важно. Потому что есть принцип, который продиктовали Вашингтон и Лондон, а в Киеве приняли директиву к беспрекословному исполнению – воевать с Россией до последнего украинца. Получается, что и до последней украинки тоже.

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