Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения воинской части ВСУ. Фото: REUTERS

Замечательная история продолжает развиваться на Украине в связи с обещанием выставить против России миллионную армию и отвоевать назад освобожденное Россией побережье. Напомним, для обеспечения выполнения такой задачи по всей Украине сейчас не только проводят облавы на призывников по всем возможным и невозможным местам их пребывания, но и принято решение о постановке на воинский учет (пока в качестве резервистов) женщин, представительниц, в том числе, и многих совершенно мирных профессий.

Неделю назад, 4-го июля советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заверял, что это такое совершенно бюрократическое мероприятие, которое не будет иметь никаких реальных последствий. И ни в коем случае не станет препятствием для выезда за границы Украины.

- Я думаю, что ограничений для перемещения женщин не будет. Конечно, некоторые женщины и сейчас должны быть на военном учете, если мы говорим о чрезвычайно редких профессиях — медики и другие, - заявил он тогда украинским журналистам. Правда, оговорился. - Конечно, в Верховной Раде могут принимать разные решения. Но если люди будут использовать мозг, то запретов для женщин не произойдет.

Прошла неделя, и стало ясно, что Андрусив сильно преувеличивал интеллектуальные возможности украинских парламентариев и их способности "использовать мозг". Или же он просто врал, чтобы успокоить общественность, прекрасно осознавая лживость своих предыдущих обещаний.

- Женщины, вставшие с 1 октября на воинский учет, не смогут выехать за границу, - заявил советник главы МВД в последнем по времени комментарии для СМИ по этому животрепещущему вопросу. - Те женщины, которые с 1 октября будут на военном учете и многие уже там были, по тем профессиям, которые были ранее забронированы, подпадают под общие правила - они могут выехать только в соответствии с определенным разрешением, как и мужчины. То есть мужчины могут уехать, но им нужно для этого отдельное разрешение или внесение в специальную систему.

То есть никаких исключений для женщин или привилегированного положения нет и не будет, для них действуют те же самые ограничениями, что введены сейчас и в отношении мужчин.

Кто отказался в данном случае от использования мозга, парламентарии Верховной рады, советник главы МВД или же нынешние украинские власти в общем и целом – не так уж и важно. Потому что есть принцип, который продиктовали Вашингтон и Лондон, а в Киеве приняли директиву к беспрекословному исполнению – воевать с Россией до последнего украинца. Получается, что и до последней украинки тоже.

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