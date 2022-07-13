Запад в недоумении: Вскрылось, куда Украина девает НАТОвское оружие

Выставка трофейного западного оружия в Луганске, ЛНР. Фото: REUTERS

"А товарищ Берия вышел из доверия", - именно этот старый советский стишок пришел на ум после новостей о том, что НАТО и ЕС собираются ужесточить контроль за передачей Украине вооружений, поскольку опасаются, что они впоследствии могут попадать на черный рынок. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на свои информированные источники.

- Все это оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе и затем разделяется для ее пересечения по транспортным средствам: грузовики, фургоны, иногда частные автомобили, - объяснил журналистам высокопоставленный, но пожелавший сохранить анонимность чиновник одной из стран Запада. - И после этого мы ничего не знаем об их местонахождении, понятия не имеем, куда они направляются, где они используются и даже остаются ли они в стране

А ведь Россия давно предупреждала Европу и США, что в Даркнете полным-полно объявлений о продаже поставляемых на Украину вооружений. И речь не про автоматы Калашникова, там фигурируют и "Джавелины", и дроны-камикадзе и прочее, прочее, прочее. Спецслужбы РФ, имея все основания для этого, утверждали, что переданные Украине западные вооружения обязательно всплывут в Европе и в "горячих точках" других частей Света, и они будут использоваться дестабилизации ситуация во многих странах.

В Сети сейчас идет активное обсуждение видеоролика, который, как говорят добыли и выложили турецкие спецслужбы в качестве доказательства торговли поставленными Западом вооружениями. В сюжете зафиксирована продажа британских гранатометов и прочего легкого вооружения ПТУР где-то на Балканах албанскими контрабандистами. Ассортимент, которым располагают контрабандисты поражает. Как и то обстоятельство, что турецкая объединенная разведка MIT, оказывается, поделилась со Службой Безопасности Украины (СБУ) всеми своими знаниями о каналах контрабандистов и нелегальными торговцами оружием, чтобы украинские контрразведчики могли отслеживать и пресекать криминальную торговлю оружием украинскими контрабандистами. Но кто же мог предполагать, что украинские контрразведчики станут использовать переданную информацию в своих коммерческих целях, налаживая сотрудничество по продаже оружия с любезно предложенными им для этого кандидатами?

Кто бы мог предполагать такое? Да любой, кто мало-мальски знает нынешние украинские власти и спецслужбы.

- Не все многочисленное оружие в Украине находится в правильных руках, - осторожненько так предположила еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоганссон, пообещавшая, что ЕС создаст хаб в Молдове, чтобы помешать незаконной торговле оружием из Украины.

В Вашингтоне буйствует и не унимается конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц, требующая отправить в отставку нынешнего главу Офиса президента Украины Ермака и наладить систему контроля за поставляемыми в Незалежную вооружениями, чтобы пресечь контрабанду оружия в другие страны.

Вот только в Вашингтоне уверены, что в этом вопросе все обстоит нормально, и ничего изменять не надо.

- Соединенные Штаты очень серьезно относятся к обязанности защищать оборонные технологии американского происхождения и предотвращать их попадание в чужие руки или незаконное распространение. Поэтому мы активно сотрудничаем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность помощи, даже в условиях сложного конфликта, который мы видим, и среды, в котором она действует, - заявила на брифинге заместитель Госсекретаря США по контролю над вооружением и международной безопасности Бонни Дженкинс. - Поэтому мы уверены в обязательстве украинского правительства должным образом охранять и учитывать оборонное оборудование американского происхождения. Не вдаваясь в оперативные детали, я могу сказать, что США активно сотрудничают с правительством Украины, чтобы обеспечить подотчетность оборонных статей и помощи в сфере безопасности, предоставляемой Соединенными Штатами.

Впрочем, и она. В конце концов, была вынуждена признать: "Мы очень уверены в украинском правительстве и в том, что оно делает, мы очень тесно сотрудничаем с ними всеми возможными способами, чтобы защитить и учесть оборудование, фактически поступающее в Украину. Но мы также осознаем сложную ситуацию, которая существует".

А действительно, Вашингтон все в этой ситуации устраивает. Ведь оружие вряд ли дойдет контрабандными тропами до США, оно, скорее всего, осядет в Европе или на Ближнем Востоке, где любое обострение, за малым исключением, на руку американским политикам. А если предположить, что в этой контрабанде нелегально участвуют и официальные, и полуофициальные американские действующие лица, имеющие свой гешефт, то становится ясно, что вся эта оружейная контрабанда имеет негласное и неофициальное благословение со стороны США.

Так что, еще большой вопрос, кто тут вышел из доверия. Во всяком случае, со стороны американцев, которые никакой системы контроля над вооружениями вводить не собираются.

Интересно, как запоют в Вашингтоне, если выяснится, что озвученная рядом Телеграм-каналов о продаже России ВСУшниками установки той самой американской РСЗО HIMARS за наличные, да еще вместе с БК, окажется правдой.