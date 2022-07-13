Вертолет Ми-24 ВСУ. Фото: YouTube

Киев открыл новый фронт борьбы, на этот раз не только с Россией, но и с той частью Украины, что вышла из-под его контроля. Значительная часть бывших украинских территорий, освобожденных российскими военными вместе с бойцами ЛДНР от нацистского режима в Киеве, входит в ту самую "золотую житницу", где сейчас началась уборка самого главного товара Незалежной на внешних рынках – зерновых. Именно на индустриальном востоке и в центре страны находятся главные черноземные поля.

Нет бы Киеву порадоваться, что украинцы даже на этих территориях не опустили руки, и фермеры вышли на уборку урожая, даже с риском для собственной жизни, потому что каждое такое поле может преподнести сюрприз в виде неразорвавшихся мин и снарядов, которые поджидают комбайнеров и водителей. Так там, наоборот, воюя сейчас за возможности вывезти все зерно прошлогоднего урожая, стараются оставит население и без нынешнего. Причем, используют для этого современную технику.

Широкое распространение в Сети получил видеоролик, в котором ударный вертолет Ми-24 украинских ВВС летает на предельно малой высоте на полем с пшеницей и отстреливает тепловые ловушки, которые должны по инструкции отвлекать на себя ракеты с инфракрасным наведением. Ловушки не зря называют тепловыми, потому что они горят с высокой температурой, которая гораздо выше, чем выхлоп из двигателей воздушного судна. Никто на вертолет не охотится, на такой высоте его проще сбить палкой, чем ракетой, которая на данной высоте просто не сможет сработать. Тогда зачем украинские5 винтокрылые это делают? Ответ прост - падая на поле с созревшей пшеницей, такие ловушки поджигают его, и зерно сгорает вместе с высохшим стебелем.

И вряд ли стоит объяснять, что такие действия украинские вертолетчики не имеют права предпринимать по собственной инициативе. Это может быть исключительно приказом командования, которое получило этот приказ сверху, и не от военного командования, а от руководителей не определенного ведомства, а от руководства всей Украины.

Тактику в буквальном смысле "выжженной земли", которой руководствовались гитлеровцы при своем отступлении в Великую Отечественную, нынешняя украинская власть взяла себе на вооружение. Но немцы делали это с чужими землями на завоеванных территориях, а нынешние украинские руководители проделывают такое со своим собственным, пусть и бывшим, населением. Они стараются обречь на голод своих собственных сограждан, большинство из которых проживает еще по паспортам Украины.

Вот только новый "голодомор" украинцам устроить не удастся. Ни на освобожденных территориях, ни в России. Могут и не мечтать об этом. Разве что только для тех украинцев, что останутся на подконтрольной Киеву территории. Впрочем, с этим они справляются вполне успешно. Не без помощи Запада, готового выкачать из Украины зерно, вплоть до самого последнего зернышка.

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