Видео суперлуния 13 июля 2022 года можно посмотреть на сайт kp.ru Фото: REUTERS

13 июля 2022 года россияне смогут увидеть крайне редкое явление – суперлуние. Им называют период, когда Луна приближается к Земле ближе, чем на 362,4 тысячи километров. Об этом сообщает Московский планетарий.

Даже если взять за скобки редкость подобного события, его не стоит пропускать из-за необычайной красоты спутника нашей планеты. В такой момент Луна на 30% ярче и на 14% крупнее, чем в апогее. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию суперлуния 13 июля 2022 года.

Сильнее всего расстояние от Луны до Земли сократится в 21:38 по московскому времени. При этом разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 9,5 часов. Россияне, которым погода не позволяет насладиться красотой Луны, могут посмотреть видео суперлуния в нашей трансляции.

Кстати, ученые утверждают, что сближение Земли и Луны увеличивают риск катаклизмов, особенно землетрясений. Подробнее с этой темой можно ознакомиться в материале "Комсомольской правды".