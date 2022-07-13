Минобороны России демонстрирует выжигание «Ураганом» позиций ВСУ

Военнослужащие ежедневно используя «тактику карусели» уничтожают по несколько взводов артиллерийских батарей противника

Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган».

- В ходе проведения воздушной разведки расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган», - комментируют кадры в Минобороны.

По заданному квадрату выпущен пакет ракет. После этого установка незамедлительно меняет позицию. Беспилотники ВСУ, их диверсионно-разведывательные группы уже бросились на поиск «Ураганов», пытаясь напасть на след.

В это время «Ураганы» дозаряжают. Расчеты получают новые цели.

«Основная задача «Ураганов» – уничтожить подвижные и замаскированные, стационарные огневые точки ВСУ, самоходные установки, реактивные системы залпового огня, гаубицы и минометы. Эти установки РСЗО «Ураган» настоящие герои. Как, конечно же, и их расчеты. Реактивщики только за прошлую смену уничтожили три самоходные артиллерийские установки противника, за неделю уничтожено 6 единиц техники ВСУ. На позиции боевые машины выезжают как днем, так и ночью», - перечисляют в военном ведомстве.

Огонь батареи Западного военного округа ведут по целям с использованием «тактики карусели», когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Таким образом, частая смена позиций и зарядка позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии.

За прошлые сутки таким образом в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены: два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях Вооруженных сил Украины в районе Джержинска Донецкой Народной Республики, три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97-ми районах, а также живая сила и военная техника в 111-ти районах.

«Чувствуется, что на командных пунктах и на позициях ВСУ сдают нервы. Это придает сил и уверенности в том, что выбранная тактика – верна и приносит результат. Точки выбранные для стрельбы расчеты «Ураганов» меняют иногда до 10 раз в сутки. Есть дневные, и ночные. На каждой находиться можно несколько минут, - говорит Николаи , командир боевой машины РСЗО «Ураган».

СПРАВКА «КП»

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган» предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На территории Луганской Народной Республики расчет минометной батареи подразделения специального назначения Росгвардии выполнил 6 огневых задач.

В ходе огневого поражения выведен из строя личный состав 4 групп пехоты противника по 10 националистов в каждой, уничтожены две единицы боевой техники. Результат подтвержден докладом артиллерийского корректировщика ведомства.