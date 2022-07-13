4000 биглей спасают из питомника в США

Сейчас в штате Вирджиния формируется список из желающих приютить собак

Суд Западного округа Вирджинии одобрил конфискацию 4000 биглей из местного питомника Envigo. За последний год его несколько раз посещали сотрудники Министерства сельского хозяйства США. И каждый раз находили свидетельства жестокого обращения с животными. Так, например, девять раненых биглей были подвергнуты эвтаназии вместо оказания ветеринарной помощи. При другой проверке инспекторы обнаружили самку, чья лапа была зажата в полу, состояние собаки было критическим. Сотрудники учреждения не смогли объяснить, сколько времени самка так мучилась. Более позднее посещение питомника показало, что многие из 196 гончих, которых нужно было усыпить, не получали анестезию перед эвтаназией с помощью инъекции в сердечную мышцу, рассказывает The New York Times.

В мае этого года здесь по решению суда конфисковали 145 собак и щенков, которые, по мнению ветеринаров, находились в тяжелом состоянии. И вот сейчас выдан орден на изъятие всех питомцев – а это без малого 4 тысячи. Пока собаки переданы на попечение некоммерческого общества защиты животных США. Планируется, что уже в конце августа гончие обретут новые дома. Сейчас в штате формируется список из желающих приютить щенка. В первую очередь будут искать хозяев для щенков, беременных и кормящих собак, поскольку их можно социализировать с раннего возраста. А остальные пока проходят стерилизацию, вакцинацию и лечение.