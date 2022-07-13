Михаил Мишустин проверил работу справочной Росреестра: «Здравствуйте, Татьяна!»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель Росреестра Олег Скуфинский во время встречи в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

13 июля премьер Михаил Мишустин встретился с главой Росреестра Олегом Скуфинским. Глава ведомства стал отчитываться о работе круглосуточной справочной: похвастался, что за прошлый год туда поступило более 5 млн обращений.

- Сегодня время ответа оператора сократилось в три раза - до 48 секунд, и доля потерянных звонков сократилась в пять раз, - проинформировал Скуфинский.

Мишустин хитро улыбнулся.

- Телефон наизусть помните?

- Конечно, - ответил Скуфинский. - 8-800-100-34-34.

- Мы с вами об этом не договаривались, но я сейчас позвоню! - вдруг сообщил Мишустин, поднялся из-за стола и взял протянутую ему секретарем трубку телефона.

Вначале раздался голос автоответчика. Примерно через 30 секунд на проводе возникла оператор Татьяна. Ей и в голову не пришло, что на другом конце провода с ней разговаривает премьер-министр страны.

- Здравствуйте, Татьяна. Для того чтобы сейчас воспользоваться дачной амнистией, какой набор документов нужно подать? И можно ли ею пользоваться сейчас?" - спросил премьер.

Оператор не сплоховала и задала уточняющие вопросы - о сроке регистрации прав собственности, виде разрешенного пользования, наличии выписки из похозяйственной книги. А потом вынесла вердикт.

- На основании похозяйственной книги, данной выписки, которая предоставляется как подлинник, подаются документы на регистрацию прав на участок, предоставленный до 30 октября 2001 года, - сообщила оператор.

- Понятно. Этого достаточно будет, чтобы зарегистрировать права? - уточнил Мишустин.

Татьяна посоветовала премьеру подготовить документ, удостоверяющий личность, и оплатить пошлину в 350 рублей.

После такой конкретики Мишустин решил зайти еще дальше. Он попросил оператора представится по фамилии, имени и отчеству. Оказалось, что Татьяна не просто Татьяна, а Татьяна Петровна.

- Татьяна Петровна, спасибо за профессиональный ответ. И удачи вам! - пожелал Мишустин.

- Спасибо за звонок, всего доброго, - ответила Татьяна Петровна.

Мишустин разговором остался доволен.

- Сделки с землей, с недвижимостью, вообще любые моменты, связанные с оформлением, которые затрагивают права людей и бизнеса, это достаточно щепетильные вещи. Гарантия прав собственности - функция очень непростая, касающаяся каждого человека и каждой компании, - сказал премьер и заметил, что очень важна обратная связь от людей.

Олег Скуфинский в свою очередь рассказал, что обновленная версия дачной амнистии (вступила в действие с 1 июля) позволит гражданам зарегистрировать границы участков фактически по забору, без необходимости доказывать в суде владение участком 15 лет и более. Упрощенный порядок регистрации прав на жилье и садовые дома теперь действует до 2031 года.

- Право пожизненного наследуемого владения и бессрочного постоянного пользования признается автоматически правом собственности в силу закона, - пояснил Скуфинский. - Люди смогут оформить дома, которые были построены без документов до 1998 года, в упрощенном порядке без суда.

Скуфинский также отчитался по «гаражной амнистии. По его словам, россияне уже зарегистрировали 55 тыс. объектов недвижимости. Напомним, закон о «гаражной амнистии» вступил в силу 1 сентября 2021 года. Он позволяет оформить незарегистрированный гараж и землю под ним по упрощенной схеме. «Гаражная амнистия» продлится в течение пяти лет - до 1 сентября 2026 года.