Николай Еременко и Талгат Нигматулин в кадре дрались по-настоящему

Первый советский супербоевик ждал оглушительный успех у зрителей.

14 июля 1980-го, 42 года назад, на советские экраны вышли «Пираты ХХ века». Отечественный супербоевик в свое время побил все рекорды советского кинопроката. В год выхода фильм посмотрели почти 90 млн человек. Билеты раскупали даже на утренние сеансы. Говорят, школьники ради него прогуливали уроки целыми классами. Такой ажиотаж объяснялся просто: советский кинематограф нечасто баловал своих зрителей хорошим экшеном, а видеосалонов тогда не было.

Даже сегодня это кино заходит на ура - вот что значит сила настоящего искусства. Вспомним, как создавалась эта легендарная кинокартина.

1. Основной сюжет основан, как модно сейчас говорить, на реальных событиях. В 1954 году советский танкер «Туапсе» захватили иностранные военные в Южно-Китайском море. Домой тогда вернулась лишь часть экипажа, остальные пропали без вести. Спустя четыре года об этом даже сняли кино «Ч. П. - Чрезвычайное происшествие» с молодым Вячеславом Тихоновым. Правда, к пиратству тот случай не имел никакого отношения. То была чистая политика.

2. Сценарий к «Пиратам…» написал Станислав Говорухин вместе со своим другом - режиссером Борисом Дуровым. Вдвоем они планировали снимать и фильм. Но Говорухин затем плотно погрузился в работу над картиной «Место встречи изменить нельзя». Поэтому бразды правления перешли к Дурову.

Режиссер Борис Дуров (крайний справа) с исполнителями ролей (слева направо) боцмана Тадеушем Касьяновым, судового врача Павлом Ремезовым и пирата Салеха Талгатом Нигматулиным. Фото: «Советский экран»/Fotodom

3. Режиссер лично изъездил весь Крым в поисках подходящей натуры, которая в фильме могла бы сойти за побережье Южно-Китайского моря. Основные съемки было решено проводить в Новом Свете, Коктебеле и неподалеку от поселка Оленевка. Еще часть съемок проходила в городе Жданове (сегодня - Мариуполь).

Исполнитель роли советского капитана Петр Вельяминов почти 10 лет провел в лагерях по антисоветской 58-й статье.

4. В роли корабля «Нежин», на котором советские моряки везли ценный груз, выступил сухогруз «Фатеж». Тот самый товар в начале кинокартины грузили как раз в Ждановском морском порту. Сам корабль принадлежал Азовскому морскому пароходству. Во время съемок судно, конечно же, не пострадало. Никто его на самом деле не топил, а для создания эффекта пожара на палубе просто подпалили смолу в тазах. По окончании съемок «Фатеж» еще много лет использовался по назначению. А в 1985 году после капитального ремонта судно отправили в Севастополь, где оно перешло в собственность Черноморского пароходства.

В роли корабля «Нежин» выступил сухогруз «Фатеж» Азовского морского пароходства.

5. Пиратское судно Mercury «сыграл» учебный корабль «Адмирал Лунин», который тоже имел азовскую прописку. Судьба этого судна оказалась драматичной. В конце 80-х годов его приобрела Греция. В этой стране оно благополучно прослужило до 1999 года, а потом частично затонуло прямо в порту после взрыва. История получилась очень мутной, и обстоятельства того происшествия так и не выяснили до конца.

6. Режиссер вначале отверг кандидатуру Николая Еременко на главную роль. Однако актер показал впечатляющую физическую подготовку. Сделал сальто, продемонстрировал приемы карате. После этого режиссер поменял свое решение. Позже Еременко был признан лучшим актером 1980 года, а роль старшего механика Сереги стала одной из ключевых в его фильмографии.

Друзья в жизни Николай Еременко и Талгат Нигматулин снимались без дублеров и бились в кадре всерьез.

7. В качестве консультанта и постановщика боевых сцен на съемки пригласили мастера восточных единоборств Тадеуша Касьянова. В фильме он не только выступил как консультант, но и сыграл роль боцмана.

8. На роль главного антагониста позвали Талгата Нигматулина, близкого друга Еременко. Актер с детства занимался карате и даже становился чемпионом Узбекистана. Образ жестокого пирата Салеха он воплотил на экране идеально.

9. Все трюки Николай и Талгат выполняли самостоятельно и дрались по-настоящему, без использования дублеров. Результат - выбитые локти, поврежденные суставы. Как позже вспоминал Еременко, знаменитую драку снимали с трех точек по очереди. Было много дублей, и работа затянулась на весь день. Последствия того поединка Николай ощущал на себе еще очень долго.

10. По одной из легенд, съемки эпизода, где механик Серега прыгал со скалы на палубу пиратского судна, едва не стоили Еременко жизни. Актер якобы промахнулся, упал в море и чуть не попал под винты. Но это оказалось всего лишь байкой, которую актеры выдумали специально для рекламы фильма.

Аборигенку Маа сыграла узбекская актриса Дилором Камбарова (в центре), в то время жена кинорежиссера Владимира Хотиненко, которая позднее эмигрировала в США вместе с их общей дочерью.

11. На самом деле с техникой безопасности там все было очень четко. Когда корабль проходил вдоль скал, винты не работали вообще - судно шло по инерции. Как только Еременко погружался в воду, его тут же подхватывали водолазы и заплывали с ним в каменную нишу. Стоило кораблю пройти - актера тут же поднимали на поверхность.

12. В качестве донных мин с «усиками» в фильме использовали деревянные плавучие копии. Как гласит одна из баек, муляжи попали в шторм и один из таких макетов якобы смыло в открытое море. Об этом происшествии тут же доложили руководству Черноморского флота, разразился скандал. Но муляж так и уплыл в неизвестном направлении. Впрочем, эта байка тоже вряд ли похожа на правду. Каждый такой реквизит в те годы был на строгом контроле.

13. «Затопление» советского судна на самом деле снимали в бассейне гостиницы «Ялта». На производство муляжей коридоров и кают ушло две недели. Вместе с артистами в бассейне на всякий случай находились водолазы. Более того, среди водолазов была специально обученная девушка, которая надевала одежду актрис и по очереди подменяла их во время съемок под водой. Сцену спасения женщин снимали неделю.

Сцену спасения из затопленной каюты буфетчицы Маши (Наталья Хорохорина) и судового библиотекаря Айны (Майя Эглите) старшим механиком Сергеем (Николай Еременко) снимали в бассейне гостиницы «Ялта».

14. При первом закрытом показе фильм не одобрили киношные начальники. Чиновникам не понравилось обилие жестоких сцен и атрибуты «буржуазного Запада» - джинсы, иностранные крепкие напитки. И вообще фильм, по их мнению, получился какой-то «не советский». Кинокартина легла на полку. Тогда один из сотрудников особого отдела Госкино отправил копию лично Брежневу. Леонид Ильич был в полном восторге от подвига советских моряков и тут же распорядился выпустить фильм в прокат.

15. Николай Еременко очень хотел вернуться к роли механика Сереги и в 90 е годы неоднократно пытался инициировать продолжение картины. Но в то время отечественный кинематограф пребывал в упадке, а кинопроката как такового не было вообще. Денег на съемки тогда найти так и не удалось. А потом не стало и самого Еременко.

Источник