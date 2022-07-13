На грани банкротства: суд вынес решение по иску на 400 миллионов к Ренате Литвиновой

Актриса. режиссер, сценарист Рената Литвинова. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пока Рената Литвинова в Европе живет неспешной буржуазной жизнью с модными показами, пышными перфомансами да светскими вечеринками, в российском суде решался вопрос, который мог обернуться для актрисы крупными потерями и даже банкротством. Дело на 387 миллионов рублей (!) рассматривалось более полугода, и на днях Фемида поставила точку: разбирательство завершено. Решение оказалось в пользу Литвиновой, а значит, выплачивать рекордную сумму ей не придется.

Изначально иск к артистке кинокомпания "БФГ-Медиа-Продакшн" подала в декабре 2021 года в Арбитражный суд. С тех пор разбирательство прошло целых три круга: суд первой инстанции, апелляция, кассация. И каждый раз суды отказывали в иске. Кинокомпания пыталась добиться компенсации за то, что Литвинова разместила фильм "Жестокость" 2007 года выпуска, где сыграла главную роль, на своем именном YouTube-канале. Якобы это нанесло правообладателям колоссальный финансовый вред, хотя на канале актрисы кино появилось спустя 8 лет после выхода на экраны - аж в 2015 году.

Откуда взялись те самые 387 миллионов? Оказывается, эту сумму рассчитали на основе средней стоимости легального использования фильма. Истцы подсчитали, что в 2007 году она составляла 300 тысяч рублей в месяц, а в 2015-м с учетом инфляции - уже 5 млн 379 тысяч рублей ежемесячно. Когда в 2021 году правообладатели обнаружили "утечку" на YouTube Литвиновой, "Жестокость" провисела там целых 72 месяца - отсюда и рекордный иск.

Любопытно, что "БФГ-Медиа-Продакшн", обанкротившаяся в 2018 году из-за долга в полмиллиарда рублей, по данным СМИ, была подконтрольна Юрию Глоцеру - основному акционеру также обанкротившегося банка "БФГ-Кредит". В России бизнесмена давно не видели: здесь он заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о растрате и мошенничестве. Последний раз Глоцер попадал в новости в прошлом году: тогда писали, что беглый банкир получил политическое убежище на Украине. Но кто же тогда судился с Литвиновой, если все сплошь банкроты, да еще и в бегах?

- Из судебных документов видно, что истца представлял конкурсный управляющий. Такие сотрудники появляются, когда организация банкротится, и разыскивают, где бы взять деньги, чтобы удовлетворить требования кредиторов, - объяснил kp.ru юрист Михаил Алексеев, который разбирает громкие истории с точки зрения закона на своем YouTube-канале. - Разбирательство прошло три инстанции, в том числе суд по интеллектуальным правам. В таком суде есть своя специфика, здесь недостаточно каких-то стандартных экспертиз, поэтому такими делами лучше заниматься узким специалистам. В итоге конкурсный управляющий не смог собрать доказательную базу. В частности, не смог доказать, что YouTube-канал, где был выложен фильм, принадлежит Ренате Литвиновой. Поэтому в иске было отказано.

По словам юриста, возможности судиться дальше у представителей кинокомпании-банкрота уже нет: все инстанции пройдены.