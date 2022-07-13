В честь 200-летия Ярмарки в Нижнем Новгороде состоится иммерсивное шоу Ильи Авербуха

Фото: Нижегородская Ярмарка

За счет выгодного географического положения, уже вскоре после открытия Ярмарка стала очень популярна и выполняла роль «менового двора Европы с Азией». Сюда приходили огромные рыбные караваны. Торговали здесь хлебом, медью, железом и хлопчатобумажной продукцией. Однако основным товаром всегда был чай и различные диковинные товары из Персии, Средней Азии и, конечно, Китая. До 60 х годов ХIХ века чай завозили в Россию только через Сибирь. А Нижегородская ярмарка стала фактически основным пунктом, откуда чай развозился по всей стране. Кстати, чай тогда дал импульс развитию торговли в России в целом. Среди купцов Нижегородской ярмарки даже бытовало мнение, что «чай на всё цену ставит».

В середине позапрошлого века Нижегородская ярмарка, как по занимаемой площади, так и объему продаж занимала лидирующее положение в стране. Кроме русских купцов, сюда съезжались европейцы, а также персы и армяне. В те годы в России ходила пословица: «Санкт-Петербург — голова России, Москва — сердце, а Нижний — карман». Во время проведения Ярмарки с июля по октябрь ежегодно сюда съезжались более 200 тысяч гостей. При этом постоянное население Нижнего Новгорода не превышало двадцати тысяч. Ярмарка становилась и местом сбора деловых новостей, и бизнес-знакомств.

Раньше на ярмарке не только торговали, но и развлекались. В наши дни в Нижнем Новгороде уже не торгуют восточными диковинками, зато умеют удивить огромным числом развлекательных мероприятий высочайшего уровня.

Фото: Нижегородская Ярмарка

В рамках празднования 200-летия Ярмарки на площади воссоздадут атмосферу ярмарочного города с его героями и развлечениями, чтобы посетители смогли перенестись в XIX век. Гостей ждут исторические представления, ярмарочный базар, программы реконструкторов, иммерсивные шоу, мэппинг.

15 июля – исторический день для Нижнего Новгорода – традиционная дата открытия Ярмарки. В этот и на следующий день режиссер-постановщик Илья Авербух продемонстрирует театрализованное представление с эпизодами, которые посвящены наиболее ярким страницам истории Нижегородской ярмарки. Иммерсивное шоу, где зрителей буквально погрузят в разворачивающееся действие, которое пройдет на девяти площадках.

«Шоу к 200-летию Ярмарки я постарался сделать таким образом, чтобы все зрители, которые будут на площади, были максимально погружены в действие, могли стать частью праздника. Это сложная режиссерская задача, с которой, как мне кажется, мы справились. Сцена, бесспорно, есть, но она небольшая, и основная часть действий будет проходить вокруг зрителей и вместе с ними», – раскрыл Илья Авербух детали предстоящего грандиозного театрализованного представления.

Режиссер-постановщик пояснил, что в шоу будут задействованы современные технологии, а также большое количество цирковых и танцевальных коллективов из Нижнего Новгорода. Основная концепция спектакля — совместное со зрителями путешествие на Ярмарки разных эпох и стремление в будущее.

«Я очень рад тому, что мне доверено быть режиссером такого значимого события в истории города. В прошлом году со своей командой я делал гала-шоу 800-летия, и для меня Нижний Новгород стал по-настоящему родным. Более того, награда международной премии The Best Events Awards World за гала-шоу, которую мы получили, является моей гордостью», — поделился эмоциями Илья Авербух.

На шоу-открытии праздника для зрителей споют свои хиты Аделия Загребина, Петр Налич, Going Deeper, участник шоу «Голос» Роман Графов, а также заслуженный артист России Сергей Блохин, исполнительница романсов Майя Балашова и другие исполнители.

Фото: Интервалс/Андрей ОРЕХОВ

«Исторически Ярмарка — особое место для Нижнего Новгорода, однозначно такое же место силы, как Стрелка или кремль. Решение обустроить здесь 200 лет назад всероссийский торг навсегда изменило Нижний, выдвинув его из когорты волжских городов в число технологических и экономических лидеров всей страны. Над развитием ярмарки работали лучшие умы, здесь испробовались и появлялись передовые технологии. К примеру, здесь чуть ли не впервые в России показали кино, гастролировал первый в стране цирк. И Нижний тогда в XIX веке изменялся, чтобы соответствовать масштабу ярмарки: появлялись телеграф, железная дорога, омнибусное сообщение с Москвой. Ярмарка всегда вдохновляла: от инженеров — Бетанкура и Дельвига — до писателей. К примеру, Льюис Кэрролл бывал на ней, и отмечал её многообразие.

Сегодня город также меняется и нуждается ещё в одной сильной точке притяжения, как в экономической, так и в культурной. И самое время ярмарке восстанавливать значимые позиции. Благодаря проходящим здесь событиям: ЦИПРу, новогодним празднествам, а теперь и, я уверен, вернувшейся летней традиции собирать гостей, ярмарка становится вторым историческим центром Нижнего Новгорода. С каждым годом здесь увеличивается количество событий, и новая инфраструктура способствует их качественной организации», – рассказал о предстоящем празднике и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Фото: Нижегородская Ярмарка

Напомним, к 800-летию Нижнего Новгорода перед Главным ярмарочным домом создано новое общественное пространство с современными и комфортными зонами отдыха. Благоустройство выполнено с отсылками к истории Ярмарки и металлургической промышленности, которая стала символом развития Нижнего Новгорода. Средства на масштабное преображение территории были выделены безвозмездно АО «ОМК».

Юбилейной дате посвящена и серия мероприятий в учреждениях культуры. Так, 16 июля в Манеже откроется выставочный проект Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника и Нижегородского государственного художественного музея «Сарафан. Шушпан. Одежа. Образы Нижегородского Поволжья в быту и традиционном праздничном костюме». На выставке можно будет увидеть, как выглядела ярмарочная публика в XIX веке. Электронную полнотекстовую коллекцию книг о Нижегородской ярмарке с середины ХIХ до начала ХХ вв. создаст Нижегородская областная научная библиотека им. В.И. Ленина. Русский музей фотографии предложит публике сразу несколько проектов, среди которых - выставки фотографий и анаглифов.

Кроме того, по словам Елизаветы Зубакиной, директора по стратегическому развитию Ярмарки, в Гербовом зале Главного ярмарочного дома можно будет скоро посетить обед или ужин со спектаклем-погружением в эпоху XIX века. В меню на таких приёмах будут блюда по старинным рецептам, среди них, к примеру, суп из ветлужских раков и судака, цыплёнок по-николаевски и ярмарочные пирожки на один укус.

Планируется, что летняя развлекательная программа для горожан и гостей столицы Приволжья станет ежегодной.

Фото: Интервалс/Андрей ОРЕХОВ

Главные мероприятий к 200-летию Нижегородской ярмарки:

● 15 июля и 16 июля — Иммерсивное шоу-открытие (режиссёр Илья Авербух)

● 17 июля, 23–24 июля — Фестиваль классических автомобилей ГАЗ «Горький классик» (17 июля — открытие выставки, 23 июля — ралли, 24 июля — закрытие выставки)

● 30-31 июля и 20-21 августа — Фестиваль исторической реконструкции «Приволжский штандарт» на Нижегородской ярмарке

● С пятницы по воскресенье каждую неделю — развлекательная программа для всей семьи

Праздничная программа к 200-летию Нижегородской ярмарки будет проходить каждые выходные до 25 августа

Вход для зрителей на анимационные программы и фестивали свободный.

На иммерсивное шоу 15 и 16 июля вход в секторы B и С — платный. Начало программы — в 19:00. Начало иммерсивного спектакля — в 21:00. Билеты можно приобрести по ссылке. Стоимость билетов — 200 рублей. Возрастное ограничение 6+.

Вход в секторы А и D — свободный, по предварительной регистрации. На территории данных секторов будут установлены большие экраны для просмотра шоу.

Трансляцию иммерсивного шоу-открытия можно будет также посмотреть 15 июля в сообществе «Нижний 800» в социальной сети ВКонтакте, на телеканалах ННТВ и «Нижний Новгород 24».