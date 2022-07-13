Людям опять пересадили сердца свиней. Люди опять умерли

Еще два сердца свиней бились у людей в груди. Фото: Shutterstock

- Это было невероятно - видеть, как сердце свиньи бьется в груди человека, - приводит слова доктора Роберт Монтгомери (Dr. Robert Montgomery), директора Института трансплантации Нью-Йоркского университета (NYU Langone Transplant Institute) портал ScienceAlert. Доктор выступил недавно на специальной пресс-конференции, объявляя о двух новых проведенных операциях по пересадке людям сердец, извлеченных из генетически модифицированных свиней. Обе так эти называемые ксенотрансплантации состоялись в первой половине июля 2022 года.

Не успокаиваются хирурги – продолжают рискованную, но, пожалуй, многообещающую практику. И все-таки хотят добиться желаемого – того, чтобы в человеческом теле приживались и работали органы животных. И чтобы они стали надежным возобновляемым источником для людей, нуждающимся в трансплантации. Пока же примерно 20 процентов пациентов, которые находятся в листе ожидания на человеческие донорские органы, умирают, не дождавшись их.

Сердце свиньи уже пересаживали человеку – 57-летнему Дэвиду Беннету. Операцию провели медики Университета Мэриленда (University of Maryland) в январе 2022 года. Пациент, будучи в здравом уме, согласился. В донорском человеческом сердце ему официально отказали. Спасти от смерти могла лишь небывалая операция. Она и спасла – Беннет даже вернулся к семье. Но через два месяца умер. Пусть и не от того, что донорское сердце отторглось. А от чего-то другого. Может быть, от вирусной инфекции.

- Сердце, в итоге, остановилось, но пока неизвестно отчего именно. Мы и в самом деле не знаем, - признался Монтгомери, у которого у самого в груди донорское сердце. Правда, человеческое.

После смерти Беннета медики решили временно отказаться от экспериментов с живыми людьми. То есть, сделать, что называется, шаг назад. Хирурги Монтгомери прооперировали почти скончавшихся. Сердца от свиней пересадили пациентам с мертвым мозгом, жизнедеятельность чьих тел поддерживали искусственно. Сердца включились, исправно работали, не проявляли ни малейших признаков отторжения. Что внушило надежду.

Медики считают, что ксенотрансплантация со временем – лет эдак через 10 - станет обыденной операцией.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Судьба отредактированной свиньи

Генетически модифицированных свиней, чьи органы пригодны для пересадки людям, выращивает компания United Therapeutics Corp's Revivicor. Животных, получивших название GalSafe, в декабре 2020 года одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (US Food and Drug Administration - FDA). Разрешило не только использовать в медицине, но и есть. Так что ливер – хирургам, остальное – в мясную лавку.

Методика, направленная на то, чтобы свести к минимум риск отторжения донорского органа, такова:

Свиной эмбрион, в геном которого внесены необходимые изменения, подсаживают свиноматке.

Свиноматка производит на свет поросят, клетки которых не содержат веществ, способных вызвать реакцию отторжения у человека.

Поросят выращивают, режут и изымают, к примеру, почки. Или какой-нибудь другой орган – для пересадки.

Есть и другой способ модификации свиней или овец. Ученые пробуют скрещивать их с людьми. Хотят, чтобы получились химеры, то есть, гибриды - животные с человеческими внутренними органами. Подобные эксперименты ведут биологи из США, Испании и Японии. Подробности в нашем материале.

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