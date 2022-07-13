Жгучая неожиданность: думали гастрит, а оказалось аллергия

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Когда внезапно начинает «печь» и жечь в желудке, чаще всего думают на проблемы с пищеварением. Как правило, такие симптомы связывают с гастритом. Но иногда измученного изжогой человека ждет сюрприз. Как правило, в тот момент, когда внимательный гастроэнтеролог отправляет пациента с повторяющимися проблемами с желудком к... аллергологу.

- Аллергический или эозинофильный гастрит (эзофагит) – это воспалительное заболевание пищевода, желудка и нередко тонкого кишечника, которое провоцируют антигены каких-либо пищевых продуктов, - говорит врач аллерголог-иммунолог медицинского центра «Синай» Марина Булгакова. - Обычно у таких пациентов есть генетическая предрасположенность к аллергическим или атопическим заболеваниям. Нельзя сказать, что это наследственное явление, тем не менее, по статистике около 8% больных детей имеют родственников, страдающих эозинофильным эзофагитом. Но сразу уточню: сам по себе аллергический гастрит - это достаточно редкое явление (примерно 5-10 случаев на 100 000 человек).

СИМПТОМЫ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ГАСТРИТА

Какие симптомы возможны при эозинофильном гастрите:

боль в верхней части живота, возникающая во время приема определенной пищи или через несколько минут после еды;

диарея;

тошнота и/или рвота;

вздутие живота, повышенное газообразование в кишечнике;

частое или периодическое забрасывание желудочного содержимого в пищевод, что проявляется жжением в горле, горечью во рту;

повышенное слюноотделение;

затруднение глотания;

слабость и повышенная утомляемость;

боли за грудиной, не связанные с патологией сердечно-сосудистой системы;

учащенное сердцебиение;

головокружения;

кашель, возникающий после еды.

ЛЕГКО СПУТАТЬ С ОТРАВЛЕНИЕМ

Как видите, у эзофагита много симптомов. Причем многие из них напоминают пищевое отравление. Или диспепсический синдром (нарушение нормальной деятельности желудка) со вздутием живота. Но все эти случаи объединяются тем, что традиционное лечение, применяемое при гастрите, временно облегчает состояние, но не излечивают заболевание.

Без устранения причины болезни, гиперчувствительности иммунной системы по отношению к какому-либо продукту питания, невозможно достичь устойчивых результатов.

- К сожалению, при этом заболевании аллергопробы чаще всего не информативны, - говорит Марина Булгакова. - В общем анализе крови может быть эозинофилия, но это не является обязательным критерием наличия аллергии. Поэтому важно, чтобы врач обратил внимание на повторяющие симптомы и что лечение не приносит облегчения.