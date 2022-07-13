Названы пять продуктов, которые сокращают ваш срок жизни

Практический любой популярный фастфуд содержит сразу все вредные продукты из опубликованного списка. Фото: Shutterstock

Авторитетный медицинский журнал «Ланцет» некоторое время назад опубликовал результаты самого масштабного исследования за всю историю современной медицины о связи питания и здоровья. Собрали многочисленные данные за 25 лет по питанию людей в 195 странах, чтобы понять — что же в нашем рационе нам вредит, а чего не хватает.

ТОП ВРЕДНОСТЕЙ

Итак, пятерка вредных для здоровья излишеств в еде (по убыванию вреда):

1. Соль

2. Трансжиры.

3. Сладкие напитки (в первую очередь речь о газировках и различных коктейлях)

4. Переработанное мясо (готовые котлеты, сосиски, колбасы и т.п.),

5. Красное мясо (говядина, баранина).

Медицинский журнал «Ланцет» поставил соль на первое место в списке продуктов, плохо влияющих на долголетие. Фото: Shutterstock

В принципе, это не новость, правда? Тем более, что их выводы продолжают подтверждать все новые исследования. Например, что обычное досаливание еды в тарелке способно уменьшить продолжительность жизни на пару лет (https://www.kp.ru/daily/27416/4616233/). Ничего себе? Быстрее прячьте солонку со стола!

ТОП НЕДОСТАЮЩИХ ПОЛЕЗНОСТЕЙ

А вот чего не хватает организму для правильного функционирования, по подсчетам исследователей. В первых рядах — самые дефицитные, то есть редко употребляемые, но нужные продукты:

цельнозерновые продукты (от хлеба до каш),

фрукты (да-да, привет ВОЗ и его рекомендация о пяти порциях овощей и фруктов),

орехи и семечки,

овощи,

омега-3- полиненасыщенные жирные кислоты из рыбы и морепродуктов (именно из рыбы — это важно!),

клетчатка (из овощей и зерновых),

полиненасыщенные жирные кислоты (из растительных масел),

бобовые,

кальций из-за недостатка молочных продуктов.

Исследование еще раз подтвердило, что важно не просто отказываться от вредных продуктов, но и стараться чаще употреблять полезные. Фото: Shutterstock

- Это крупнейшее исследование еще раз подтвердило, что важно не просто отказываться от вредных продуктов, а употреблять полезные, - объясняет Нана Погосова, д.м.н., профессор, президент Национального общества профилактической кардиологии, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России в книге «От сердца к сердцу» издательства «Комсомольская правда». - Огромное значение имеет то, где и как приготовлена пища: домашние блюда содержат, как правило, на 500 ккал меньше, чем блюда из общепита. Готовя сами, мы обычно добавляем в пищу меньше жиров, соли и сахара.

НЕ ТОЛЬКО ЕШЬТЕ, НО И ДВИГАЙТЕСЬ

Конечно, важно не только правильно питаться, чтобы продлить жизнь. Но и соблюдать другие важные рекомендации врачей.

В целом, по мнению Наны Погосовой, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний не требует огромных усилий. Нужны здравый смысл и понимание, что некоторые ограничения окупятся долголетием и здоровьем. Самое главное – это:

• 250 г овощей и 250 г фруктов каждый день;

• 30 и более минут физической активности в большинство дней недели;

• отказ от курения и ограничение алкоголя;

• контроль за массой тела и окружностью талии (не больше 80 см у женщин и 94 см у мужчин);

• контроль за уровнем артериального давления, а также уровнем холестерина и сахара в крови.