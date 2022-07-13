Ура, заработало! Как я купил мебель на прощальной распродаже ИКЕА: инструкция от корреспондента «КП»

Сначала 27 июня ИКЕА устроила закрытую распродажу для сотрудников, а 5 июля обещала открыть торговлю на сайте для всех желающих. Фото: Shutterstock

Всего-то неделя понадобилась мебельщикам, чтобы привести свой сайт в чувство и начать финальную распродажу. Если вы не в курсе всей этой истории, коротко напомню основные этапы эпопеи. Давным-давно, в середине июня голландская компания со шведскими корнями объявила, что ставит продажи в нашей стране на паузу и избавляется от всех товаров с российских складов. Сначала 27 июня ИКЕА устроила закрытую распродажу для сотрудников, а 5 июля обещала открыть торговлю на сайте для всех желающих. Но что-то пошло не так: на сайт навалились миллионы людей, а с ними и технические проблемы. Сайт повис, купить товары было невозможно.

Однако с 12 июля (а может, и на день раньше, просто мне не везло) онлайн-продажи таки заработали! И автору этих строк удалось разжиться кое-какой мебелью. Причем купить мне удалось абсолютно все, что я запланировал (моему коллеге Андрею повезло куда меньше). Но справедливости ради, список моих покупок был коротким, всего из четырех позиций. Ибо все, что мне было нужно (включая знаменитую синюю акулу), купил я задолго-долго до того, что творится сейчас.

Итак, делюсь инструкцией и опытом, как можно разжиться товаром из ИКЕА в нынешних реалиях.

Этап 1: ожидание

Открываете сайт ikea.ru и попадаете в электронную очередь. Вас встречает вот такая надпись во весь экран:

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Не закрывайте ее! Это не попытка отвязаться от клиента - это действительно электронная очередь. Просто не закрывайте окно и время от времени поглядывайте на эту вкладку в браузере.

У меня ожидание заняло чуть больше трех часов. После чего, наконец, открылся «настоящий» сайт ИКЕА.

Этап 2: Привет, ИКЕА

Итак, мы на сайте любимого мебельного магазина!

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Ни в коем случае не обновляйте страницу и не пытайтесь зайти в личный кабинет. Иначе вас снова может выкинуть в электронную очередь и придется опять ждать несколько часов. Со мной это и случилось.

Этап 3: Шопинг с препятствиями

Дальше все просто: выбираете товары, добавляете в корзину. Можете ввести номер своей карты лояльности Ikea Family (я так и сделал, но скидок не получил).

Когда все готово, переходите в корзину и выбираете, как вам удобнее получить товар. Дальше придется немного помучиться. А никто и не обещал легкой жизни, особенно нам с вами.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Этап 4: Долгая дорога к дому

Теперь самое интересное: доставка. Рассказываю на примере Москвы, в вашем городе все может быть по-другому.

Итак, мне предложили три опции:

- Самовывоз из магазина

- Доставка домой

- Доставка в почтовое отделение

Доставку домой мне оценили в 800 рублей на почту - в 400. Как-то дороговато для моего перечня. Но в любом случае, меня оба этих варианта не устроили: почему-то доставить домой или на почту ИКЕА предлагала только часть из моего скудного списка товаров.

Что ж, выбираем магазин для самовывоза. В ближайшем ко мне магазине у станции «Ростокино» всех нужных товаров не оказалось. В ИКЕА Теплый Стан все есть, но самовывоз предложили через полторы недели. А вот в ИКЕА Химки все можно было забрать прямо завтра. Решено!

Дальше выбираем нужную дату и время из доступных и переходим к оплате. Чек со списком товаров приходит на электронку.

Не опаздывайте к назначенному времени! Акула сама до вашего дома не доплывет и диван не дотащит.