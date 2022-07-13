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13 июля 2022 11:10

Было ваше, стало наше: Кто из россиян купил уходящие иностранные компании и что они будут с ними делать

Составлен список россиян, купивших уходящие иностранные компании
Елена АРАКЕЛЯН
Елена АРАКЕЛЯН
Как утверждает сам Александр Говор, «Макдональдс» продал ему российскую сеть за «символическую плату», намного ниже рыночной.

Как утверждает сам Александр Говор, «Макдональдс» продал ему российскую сеть за «символическую плату», намного ниже рыночной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С конца февраля уже несколько сотен иностранных компаний объявили, что приостанавливают работу в России. Часть из них владели здесь заводами, ресторанами, магазинами, которые с собой не унесешь. И которые теперь распродают если не за бесценок, то достаточно дешево. Как пояснил «КП» один из экспертов, пока ни один из «ушельцев» не получил за свой российский бизнес больше 50% его реальной стоимости. Кто же из россиян купил популярные западные бренды и что они собираются с ними делать?

McDonald's

Кто купил:

Александр Говор, бизнесмен из Новокузнецка, основатель нескольких крупных компаний в разных сферах — угольная (c нее Говор и начал), строительная, нефтяная, гостиничная, производство продуктов питания. Управлял по франшизе 25 сибирскими McDonalds.

Как теперь называется:

Вкусно - и точка

Что известно:

Как утверждает сам Александр Говор, «Макдональдс» продал ему российскую сеть за «символическую плату», намного ниже рыночной. Но сделка предусматривает возможность обратного выкупа в течение 15 лет на рыночных условиях (то есть американцы все-таки не теряют надежду вернуться). Кроме того, новому владельцу достались долги поставщикам и за аренду помещений. Американская компания последние месяцы в России выплачивала только зарплату 62 000 сотрудников в своих восьми сотнях ресторанов. Также Говор обязался, как минимум, два года сохранять рабочие места на прежних условиях (это одно из условий американской стороны).

Остальное уже широко известно. С 12 июня рестораны стали открываться под новым брендом. Вид их не сильно изменился, но из меню исчезли бургеры «Биг Мак» и «Биг Тейсти». Авторские права на них остались у американцев. Возможно, бургеры вернутся — но, как и сам ресторан, поменяют название.

Renault (московский завод компании)

Кто купил:

Город Москва. Вернее, даже не купил, а принял в дар: французы просто передали завод в городскую собственность.

Как теперь называется:

Москвич

Что известно:

Примерный модельный ряд новых «Москвичей» уже представлен. В основном кроссоверы, С-класс (семейный автомобиль) и электромобиль. В моделях авто с двигателем внутреннего сгорания эксперты опознали знакомые «восточные» черты производства государственной китайской автомобильной корпорации JAC.

О том, что именно в сотрудничестве с JAC начнут выпускаться первые новые «Москвичи», разговоры уже ходили. Технологическим партнером московского автозавода станет «КамАЗ», а он сотрудничает с JAC. И это шанс, что про «Москвич» - хотя бы на китайской базе - мы что-то вновь услышим раньше, чем через несколько лет.

Пока официально планы озвучены такие. Завод должен перезапуститься уже в этом году. Как следует из слов мэра Москвы Сергея Собянина, на первом этапе запустят крупноузловую сборку машин «из дружественных РФ стран» (что подтверждает «китайскую» версию). А параллельно будут вестись работы над созданием собственного электромобиля.

У «КамАЗа» действительно есть опыт выпуска электробусов (они вовсю бегают по Москве). Электромобили-легковушки камазовцы тоже начинали разрабатывать, но, по оценкам экспертов, до ума они будут доведены не раньше 2024-25 годов.

Pizza Hut в России принадлежала по франшизе польской компании Amrest.

Pizza Hut в России принадлежала по франшизе польской компании Amrest.

Фото: Shutterstock

Pizza Hut

Кто купил:

Российская компания «Ной-М», основной ее владелец - старший вице-президент «Ростик групп» (рестораны "IL Патио", "Планета суши", T.G.I. Friday’s) Владимир Мехришвили.

Как теперь называется:

Пока так же, но ожидается ребрендинг.

Что известно:

Pizza Hut в России принадлежала по франшизе польской компании Amrest. Еще весной поляки попытались продать свой российский бизнес дочерней структуре ВТБ. Но не успели - ВТБ попал под санкции и сделка сорвалась.

Вторая попытка оказалась удачнее. Сеть пиццерий предположительно сменит название, но на что именно — неизвестно.

Пока в пиццериях никаких особых изменений не заметно. Доставка тоже работает в прежнем режиме.

Valio

Кто купил: группа компаний «Велком» - российский производитель колбас и мясопродуктов (основан семьей Деминых на базе подмосковного мясокомбината «Павловская слобода»)

Как теперь называется:

До конца года название останется прежним.

Что известно:

Новому владельцу перейдут завод и логистический центр финской компании в подмосковном Ершово и права на использование бренда Viola (плавленные сырки с блондинкой в России известны с 1956 года).

Сырное производство в Ершово — единственный собственный завод Valio в России. Остальные заводы, которые у нас выпускали продукцию Valio, финской компании не принадлежат — включая наиболее известный завод в Гатчине, под Питером. Они работали по партнерским соглашениям, то есть производили для Valio молочку под заказ. И, судя по первым заявлениям нового владельца, будут выпускать ее дальше. Пока действуют старые контракты. А дальше все будет зависеть от ситуации на российском рынке и покупательского спроса.

Новому владельцу перейдут завод и логистический центр финской компании в подмосковном Ершово и права на использование бренда Viola

Новому владельцу перейдут завод и логистический центр финской компании в подмосковном Ершово и права на использование бренда Viola

Фото: Shutterstock

Названия остальных брендов Valio, кроме Viola, на «переходный период» (продлится до года) тоже останутся. Финская компания выпускала у нас более сотни наименований молочных продуктов — молоко, сливки, сыры, творог, йогурты, сметана, детские молочные продукты. Молоко использовалось российское, но соответствующее по финским стандартам качества сорту «элит». Эти поставщики никуда не делись и остаются прежними.

Shell

Кто купил:

«Лукойл»

Как теперь называется:

«Лукойл»

Что известно:

«Лукойлу» отошло 100% акций российской дочки фританско-голландской нефтегазовой компании Shell - «Шелл Нефть». Это, в частности, 411 бензоколонок — преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральном округе. А также завод по производству масел в Торжке. Как следует из пресс-релиза компании, более 350 сотрудников «Шелл Нефти» теперь продолжат работать на «Лукойл».

OBI

Кто купил:

Некий «местный инвестор», предположительно Илья Коробков, владелец Группы инвестиционно-строительных компаний MAX (сделка на согласовании у ФАС).

Как будет называться:

Пока не ясно.

Что известно:

Немецкая сеть строительных гипермаркетов OBI еще 17 марта объявила о приостановке деятельности в России и закрытии магазинов. Но в конце апреля они вновь открылись — с тем же названием и ассортиментом. Головная OBI, однако, выпустила пресс-релиз, где от своего участия в этом деле открестилась — мол, это уже не мы.

Официально покупателя ее российских активов — это 27 гипермаркетов в России - OBI не назвало. Информация о том, что это именно МАХ Ильи Коробкова, просочилась из ФАС. Известно, что новый владелец обязан провести ребрендинг — на это дается полгода. Как объясняется на российском сайте сети obi.ru, «использование бренда ОБИ является временным, в дальнейшем компания постепенно перезапустит гипермаркеты под новой торговой маркой».

Гипермаркеты тем временем работают, хотя и с некоторыми ограничениями. «В настоящий момент по техническим причинам временно не все сервисы и услуги представлены в наших гипермаркетах. Уточнить информацию, предоставляется ли сейчас необходимый сервис в выбранном Вами гипермаркете ОБИ можно на нашем сайте выше в блоке с контактными данными гипермаркета», - написано на сайте.

Fazer в России заслужила славу прежде всего вкусными шоколадными конфетами. Но вообще-то это также производитель хлеба и прочей выпечки.

Fazer в России заслужила славу прежде всего вкусными шоколадными конфетами. Но вообще-то это также производитель хлеба и прочей выпечки.

Фото: Shutterstock

Fazer

Кто купил:

Московский булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», владелец — Алексей Тулупов, которому также принадлежит компания Sminex (торговля недвижимостью).

Как теперь называется:

Хлебный дом

Что известно:

Fazer в России заслужила славу прежде всего вкусными шоколадными конфетами. Но вообще-то это также производитель хлеба и прочей выпечки. Четыре российских фабрики (три в Питере и одна в Москве) обеспечивали компании, по оценкам, 38% питерского хлебного рынка и 13% московского. Кроме свежих хлебобулочных изделий, эти предприятия поставляли замороженную выпечку и полуфабрикаты.

Перед продажей бизнеса финны сами переименовали свою российскую «дочку» из Fazerв «Хлебный дом». По имени одной из марок, под которой продукция продавалась в России.

«Коломенский», как рассказывают эксперты отрасли, еще в прошлом году уже строил планы по расширению деятельности на другие регионы. Присматривался к заводам в Питере. И вот они ему фактически свалились в руки.

Paulig

Кто купил:

Топ-менеджер компании-конкурента Milagro Beverage Company Викас Сои — индиец по происхождению и гражданству, но фактически наш человек: живет в России с 90-х, учился в Москве. Утверждается, что он вложил в сделку собственные средства и никаких более известных людей (или структуры) не представляет.

Как будет называться:

Poetti

Что известно:

Новый владелец получил принадлежавший финскому производителю кофе тверской завод. Понятно, кофе там только обжаривается и расфасовывается — в России, как, впрочем, и в Финляндии он не растет (так далеко импортозамещение пока не дошло). Прежние владельцы обещали поддерживать поставки зеленых кофейных зерен в течение «переходного периода», который должен продлиться не более трех месяцев (отсчет пошел с мая). Дальше сами, и забудьте про принадлежащие Paulig бренды и кофейные рецепты.

Собственно, компания название сменила сразу после покупки — с «Паулиг Рус» на «Милфудс». Во время Питерского экономического форума на стенде Тверской области прошла презентация нового российского кофе — Poetti. Он должен появиться на полках магазинов вместо Paulig уже в этом году.

Вообще, у нового владельца много планов. Он предполагает выпускать, кроме зернового и молотого, еще и растворимый кофе. А в перспективе - чай. Попробуем поверить.

КСТАТИ

А что перекупили иностранцы

- Новым владельцем бренда Reebok в России стал турецкий холдинг FLO Retailing (обувные бренды Lumberjack и Reno). Турецкая компания получила сеть из более чем 100 магазинов.

- Российский бизнес американской компании Whirpool тоже, как предполагается, перейдет турецкой компании — производителю бытовой техники Arçelik(в России наиболее известна марка Веко). Если сделка успешно завершится, турки получат завод Indesit (принадлежал Whirpool) в Липецке — одно из крупнейших отечественных производств стиральных машин и холодильников. Липецкая продукция под марками Indesit и Whirpool продается не только в России, но и во многих странах ближнего зарубежья и в Монголии.

- Основным владельцем российского подразделения польской «одежной» компании LPP (Reserved, House, Cropp, Mohito, Sinsay) стала компания «Фар Ист Сервисиз — ФЗКО», зарегистрированная в ОАЭ. Ранее сообщалось, что поляки продадут бизнес китайскому консорциуму. С марта магазины были закрыты — LPP остановила поставки. Но в конце мая начали открываться под другими вывесками — названия магазинов, соответственно, изменились на Re, Xc, Cr, M и Син.

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