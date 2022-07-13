Было ваше, стало наше: Кто из россиян купил уходящие иностранные компании и что они будут с ними делать

Как утверждает сам Александр Говор, «Макдональдс» продал ему российскую сеть за «символическую плату», намного ниже рыночной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С конца февраля уже несколько сотен иностранных компаний объявили, что приостанавливают работу в России. Часть из них владели здесь заводами, ресторанами, магазинами, которые с собой не унесешь. И которые теперь распродают если не за бесценок, то достаточно дешево. Как пояснил «КП» один из экспертов, пока ни один из «ушельцев» не получил за свой российский бизнес больше 50% его реальной стоимости. Кто же из россиян купил популярные западные бренды и что они собираются с ними делать?

McDonald's

Кто купил:

Александр Говор, бизнесмен из Новокузнецка, основатель нескольких крупных компаний в разных сферах — угольная (c нее Говор и начал), строительная, нефтяная, гостиничная, производство продуктов питания. Управлял по франшизе 25 сибирскими McDonalds.

Как теперь называется:

Вкусно - и точка

Что известно:

Как утверждает сам Александр Говор, «Макдональдс» продал ему российскую сеть за «символическую плату», намного ниже рыночной. Но сделка предусматривает возможность обратного выкупа в течение 15 лет на рыночных условиях (то есть американцы все-таки не теряют надежду вернуться). Кроме того, новому владельцу достались долги поставщикам и за аренду помещений. Американская компания последние месяцы в России выплачивала только зарплату 62 000 сотрудников в своих восьми сотнях ресторанов. Также Говор обязался, как минимум, два года сохранять рабочие места на прежних условиях (это одно из условий американской стороны).

Остальное уже широко известно. С 12 июня рестораны стали открываться под новым брендом. Вид их не сильно изменился, но из меню исчезли бургеры «Биг Мак» и «Биг Тейсти». Авторские права на них остались у американцев. Возможно, бургеры вернутся — но, как и сам ресторан, поменяют название.

Renault (московский завод компании)

Кто купил:

Город Москва. Вернее, даже не купил, а принял в дар: французы просто передали завод в городскую собственность.

Как теперь называется:

Москвич

Что известно:

Примерный модельный ряд новых «Москвичей» уже представлен. В основном кроссоверы, С-класс (семейный автомобиль) и электромобиль. В моделях авто с двигателем внутреннего сгорания эксперты опознали знакомые «восточные» черты производства государственной китайской автомобильной корпорации JAC.

О том, что именно в сотрудничестве с JAC начнут выпускаться первые новые «Москвичи», разговоры уже ходили. Технологическим партнером московского автозавода станет «КамАЗ», а он сотрудничает с JAC. И это шанс, что про «Москвич» - хотя бы на китайской базе - мы что-то вновь услышим раньше, чем через несколько лет.

Пока официально планы озвучены такие. Завод должен перезапуститься уже в этом году. Как следует из слов мэра Москвы Сергея Собянина, на первом этапе запустят крупноузловую сборку машин «из дружественных РФ стран» (что подтверждает «китайскую» версию). А параллельно будут вестись работы над созданием собственного электромобиля.

У «КамАЗа» действительно есть опыт выпуска электробусов (они вовсю бегают по Москве). Электромобили-легковушки камазовцы тоже начинали разрабатывать, но, по оценкам экспертов, до ума они будут доведены не раньше 2024-25 годов.

Pizza Hut в России принадлежала по франшизе польской компании Amrest. Фото: Shutterstock

Pizza Hut

Кто купил:

Российская компания «Ной-М», основной ее владелец - старший вице-президент «Ростик групп» (рестораны "IL Патио", "Планета суши", T.G.I. Friday’s) Владимир Мехришвили.

Как теперь называется:

Пока так же, но ожидается ребрендинг.

Что известно:

Pizza Hut в России принадлежала по франшизе польской компании Amrest. Еще весной поляки попытались продать свой российский бизнес дочерней структуре ВТБ. Но не успели - ВТБ попал под санкции и сделка сорвалась.

Вторая попытка оказалась удачнее. Сеть пиццерий предположительно сменит название, но на что именно — неизвестно.

Пока в пиццериях никаких особых изменений не заметно. Доставка тоже работает в прежнем режиме.

Valio

Кто купил: группа компаний «Велком» - российский производитель колбас и мясопродуктов (основан семьей Деминых на базе подмосковного мясокомбината «Павловская слобода»)

Как теперь называется:

До конца года название останется прежним.

Что известно:

Новому владельцу перейдут завод и логистический центр финской компании в подмосковном Ершово и права на использование бренда Viola (плавленные сырки с блондинкой в России известны с 1956 года).

Сырное производство в Ершово — единственный собственный завод Valio в России. Остальные заводы, которые у нас выпускали продукцию Valio, финской компании не принадлежат — включая наиболее известный завод в Гатчине, под Питером. Они работали по партнерским соглашениям, то есть производили для Valio молочку под заказ. И, судя по первым заявлениям нового владельца, будут выпускать ее дальше. Пока действуют старые контракты. А дальше все будет зависеть от ситуации на российском рынке и покупательского спроса.

Новому владельцу перейдут завод и логистический центр финской компании в подмосковном Ершово и права на использование бренда Viola Фото: Shutterstock

Названия остальных брендов Valio, кроме Viola, на «переходный период» (продлится до года) тоже останутся. Финская компания выпускала у нас более сотни наименований молочных продуктов — молоко, сливки, сыры, творог, йогурты, сметана, детские молочные продукты. Молоко использовалось российское, но соответствующее по финским стандартам качества сорту «элит». Эти поставщики никуда не делись и остаются прежними.

Shell

Кто купил:

«Лукойл»

Как теперь называется:

«Лукойл»

Что известно:

«Лукойлу» отошло 100% акций российской дочки фританско-голландской нефтегазовой компании Shell - «Шелл Нефть». Это, в частности, 411 бензоколонок — преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральном округе. А также завод по производству масел в Торжке. Как следует из пресс-релиза компании, более 350 сотрудников «Шелл Нефти» теперь продолжат работать на «Лукойл».

OBI

Кто купил:

Некий «местный инвестор», предположительно Илья Коробков, владелец Группы инвестиционно-строительных компаний MAX (сделка на согласовании у ФАС).

Как будет называться:

Пока не ясно.

Что известно:

Немецкая сеть строительных гипермаркетов OBI еще 17 марта объявила о приостановке деятельности в России и закрытии магазинов. Но в конце апреля они вновь открылись — с тем же названием и ассортиментом. Головная OBI, однако, выпустила пресс-релиз, где от своего участия в этом деле открестилась — мол, это уже не мы.

Официально покупателя ее российских активов — это 27 гипермаркетов в России - OBI не назвало. Информация о том, что это именно МАХ Ильи Коробкова, просочилась из ФАС. Известно, что новый владелец обязан провести ребрендинг — на это дается полгода. Как объясняется на российском сайте сети obi.ru, «использование бренда ОБИ является временным, в дальнейшем компания постепенно перезапустит гипермаркеты под новой торговой маркой».

Гипермаркеты тем временем работают, хотя и с некоторыми ограничениями. «В настоящий момент по техническим причинам временно не все сервисы и услуги представлены в наших гипермаркетах. Уточнить информацию, предоставляется ли сейчас необходимый сервис в выбранном Вами гипермаркете ОБИ можно на нашем сайте выше в блоке с контактными данными гипермаркета», - написано на сайте.

Fazer в России заслужила славу прежде всего вкусными шоколадными конфетами. Но вообще-то это также производитель хлеба и прочей выпечки. Фото: Shutterstock

Fazer

Кто купил:

Московский булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», владелец — Алексей Тулупов, которому также принадлежит компания Sminex (торговля недвижимостью).

Как теперь называется:

Хлебный дом

Что известно:

Fazer в России заслужила славу прежде всего вкусными шоколадными конфетами. Но вообще-то это также производитель хлеба и прочей выпечки. Четыре российских фабрики (три в Питере и одна в Москве) обеспечивали компании, по оценкам, 38% питерского хлебного рынка и 13% московского. Кроме свежих хлебобулочных изделий, эти предприятия поставляли замороженную выпечку и полуфабрикаты.

Перед продажей бизнеса финны сами переименовали свою российскую «дочку» из Fazerв «Хлебный дом». По имени одной из марок, под которой продукция продавалась в России.

«Коломенский», как рассказывают эксперты отрасли, еще в прошлом году уже строил планы по расширению деятельности на другие регионы. Присматривался к заводам в Питере. И вот они ему фактически свалились в руки.

Paulig

Кто купил:

Топ-менеджер компании-конкурента Milagro Beverage Company Викас Сои — индиец по происхождению и гражданству, но фактически наш человек: живет в России с 90-х, учился в Москве. Утверждается, что он вложил в сделку собственные средства и никаких более известных людей (или структуры) не представляет.

Как будет называться:

Poetti

Что известно:

Новый владелец получил принадлежавший финскому производителю кофе тверской завод. Понятно, кофе там только обжаривается и расфасовывается — в России, как, впрочем, и в Финляндии он не растет (так далеко импортозамещение пока не дошло). Прежние владельцы обещали поддерживать поставки зеленых кофейных зерен в течение «переходного периода», который должен продлиться не более трех месяцев (отсчет пошел с мая). Дальше сами, и забудьте про принадлежащие Paulig бренды и кофейные рецепты.

Собственно, компания название сменила сразу после покупки — с «Паулиг Рус» на «Милфудс». Во время Питерского экономического форума на стенде Тверской области прошла презентация нового российского кофе — Poetti. Он должен появиться на полках магазинов вместо Paulig уже в этом году.

Вообще, у нового владельца много планов. Он предполагает выпускать, кроме зернового и молотого, еще и растворимый кофе. А в перспективе - чай. Попробуем поверить.

КСТАТИ

А что перекупили иностранцы

- Новым владельцем бренда Reebok в России стал турецкий холдинг FLO Retailing (обувные бренды Lumberjack и Reno). Турецкая компания получила сеть из более чем 100 магазинов.

- Российский бизнес американской компании Whirpool тоже, как предполагается, перейдет турецкой компании — производителю бытовой техники Arçelik(в России наиболее известна марка Веко). Если сделка успешно завершится, турки получат завод Indesit (принадлежал Whirpool) в Липецке — одно из крупнейших отечественных производств стиральных машин и холодильников. Липецкая продукция под марками Indesit и Whirpool продается не только в России, но и во многих странах ближнего зарубежья и в Монголии.

- Основным владельцем российского подразделения польской «одежной» компании LPP (Reserved, House, Cropp, Mohito, Sinsay) стала компания «Фар Ист Сервисиз — ФЗКО», зарегистрированная в ОАЭ. Ранее сообщалось, что поляки продадут бизнес китайскому консорциуму. С марта магазины были закрыты — LPP остановила поставки. Но в конце мая начали открываться под другими вывесками — названия магазинов, соответственно, изменились на Re, Xc, Cr, M и Син.