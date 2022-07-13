Адвокат Андрей Алешкин усомнился в возбуждении уголовного дела и экстрадиции Максима Галкина из Турции Фото: Иван МАКЕЕВ

О том, что на Максима Галкина якобы заведено уголовное дело по статье о фейках про российскую армию (так называют новую статью 207.3. УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации..."), сообщил экс-депутат Госдумы Роман Худяков. Последние месяцы он пристально следит за судьбой шоумена и других покинувших страну артистов. Впрочем, насчет Галкина бывший народный избранник не сомневается: тот вернется на Родину довольно скоро. Хотя и не добровольно.

"НАГОВОРИЛ НА СЕМЬ ЛЕТ"

- 28 июля Максим Галкин запланировал концерт в Турции, - сообщил Худяков в своих соцсетях. - В Турции, которая не является недружественной страной, и куда наши туристы любят ездить в отпуск. "Юмориста"-провокатора, вероятнее всего, арестуют и экстрадируют в Россию. Ведь у нас против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207.3 УК РФ.

Как напомнил политик, Советом Федерации РФ ратифицирован договор о российско-турецкой помощи по уголовным делам и выдаче преступников.

- А Галкин, конечно же, наговорил себе на статью, которая предполагает тюремное заключение, - выразил уверенность Худяков. - Документ с Турцией был подписан в Анкаре 1 декабря 2014 года, и страна взяла на себя обязательства по запросу выдавать граждан РФ, находящихся на её территории, для уголовного преследования или исполнения приговора. Гражданин Галкин должен быть арестован и вывезен в Россию. Как говорят знакомые с ситуацией юристы, после всего сказанного Максимом Галкиным, он получит около семи лет за вычетом того времени, что проведёт в СИЗО до приговора.

А ЕСТЬ ЛИ ДЕЛО?

В своем громком заявлении деятель лишь по касательной сослался на источник информации: мол, некий неравнодушный гражданин из Ростовской области сообщил о возбуждении дела на Галкина в соцсетях.

- Я читал в новостях, что заведено уголовное дело, - объяснил Худяков, которому дозвонился сайт kp.ru. - СМИ ссылались на блогера: он написал заявление на Максима Галкина, и в результате правоохранительные органы усмотрели в его высказываниях состав преступления, а именно ложь в отношении российских вооруженных сил.

На страничке в ВК того самого заявителя действительно указано, что 22 июня по его обращению завели дело против Максима Галкина. Однако, документальных подтверждений блогер так и не предоставил. В единственном опубликованном им документе от ГУ МВД по Ростовской области указано, что материалы направлены в Следственный комитет для проверки. А вот о возбуждении дела - ни слова.

Тот самый документ, который блогер назвал "возбуждением уголовного дела". Именно из-за этой путаницы пошла волна слухов о скором "закрытии" Максима Галкина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Не исключено, что блогер просто перепутал два этих понятия, - объяснил kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - На самом же деле, от проверки до уголовного дела - огромный путь. Во-первых, СК должен эту самую проверку начать. Во-вторых, проверка заканчивается двумя вариантами: либо возбуждением уголовного дела, либо отказом от него. И в-третьих, если дело все-таки возбуждается, об этом выносится специальное постановление. В истории с Максимом Галкиным я ничего из этого пока не видел.

В ЭКСТРАДИЦИИ МОГУТ ОТКАЗАТЬ

Между тем, Максим Галкин активно гастролирует по миру и в Россию пока ни ногой. Даже если уголовное дело все-таки возбуждено, могут ли следователи обойтись без допроса, следственных экспериментов и прочих необходимых процедур с участием шоумена? Или же надо ждать возвращения артиста?

Адвокат Андрей Алешкин.

- Расследование могут провести без самого участника - теоретически, Максима Галкина могут и обвинить, и осудить заочно, - продолжил адвокат Алешкин. - Однако, давайте все-таки заглянем в Уголовный кодекс. Максимальное наказание по части 1 ст. 207.3 УК РФ, которую вменяют мужу Пугачевой, - до трех лет лишения свободы (экс-депутат Худяков, вероятно, ошибся, говоря про семь. - Ред.). Если тяжесть преступления небольшая, как в данном случае, суд не проводит арест обвиняемого. А без ареста не может быть экстрадиции.

Ну а кроме того, турки могут и отказаться высылать Галкина, даже если их об этом настойчиво попросят.

- Статья, которую ему якобы вменяют, может быть признана политической в Турции. И тогда в экстрадиции будет отказано, - считает адвокат.

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