Литва тормозит калининградский транзит в угоду США

Вот уже несколько недель тянется конфликтная ситуация, связанная с объявленной Литвой блокадой транзита через ее территорию российских грузов в Калиниградскую область. Фото: Виталий Невар/ТАСС

Вот уже несколько недель тянется конфликтная ситуация, связанная с объявленной Литвой блокадой транзита через ее территорию российских грузов в Калиниградскую область. Сегодня утром появились сообщения, что Москва и Евросоюз наконец согласовали все позиции, заключив соглашение, по которому запрещать перевозку грузов между частями России недопустимо.

Однако литовские власти заявили, что никаких указаний из Брюсселя не получали. А позднее и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил: «Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока констатировать, что эта проблема снята, не можем. Давайте дождемся. Пока чуть-чуть нужно набраться терпения».

О том, чем может быть вызвана загвоздка, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

- Соглашение, о транзите в Калининград было заключено в 2002 году, его участниками являются Евросоюз и Россия. И естественно, что переговоры сейчас ведутся между Брюсселем и Москвой. Литва на момент подписания соглашения не была членом ЕС, а стала таковым лишь через два года, в 2004 году. В договоре не прописаны никакие ее компетенции и полномочия. Поэтому сейчас Вильнюс просто самовольничает.

Отвечает ли это национальным интересам Литвы? Нет, она в очень сложном экономическом положении. Да и Евросоюзу эта напряженная ситуация совсем не нужна. Надо задуматься, чьи интересы обслуживает нынешнее литовское руководство, которое не устает твердить о своем верном союзничестве с США.

Представитель Брюсселя уже третий раз им говорит, что никаких полномочий им не давали. Тем не менее, в Вильнюсе утверждают, что они уже все обсудили и действуют по согласованному графику. Я бы на месте Еврокомиссии очень сильно на них обиделся и приструнил.

- Брюссель может диктовать Вильнюсу?

- Что касается влияния Брюсселя на Литву, то оно очень простое. Четверть литовского бюджета формируется за счет дотаций из Евросоюза. Тем более, что с прошлого года эти дотации предоставляются не автоматически, а в каждом случае вопрос решается конкретно. Если Вильнюс демонстративно идет наперекор Еврокомиссии, то там могли бы и попридержать очередной транш.

- А зачем ЕС нужно этот вопрос решить положительно?

- Евросоюз – исполнитель соглашения. Сейчас мы подготовили ответные меры против Литвы. Если Брюссель откажется выполнять свои обязательства, у нас найдутся ответные меры и против Евросоюза. А зачем им это нужно?

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