Звезда "6 кадров" Андрей Кайков объяснил причину своего увольнения из Театра на Таганке

Актер Андрей Кайков. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сети опять поползли слухи: в объединенном которым руководит Ирина Апексимова, не все хорошо, грядут массовые увольнения, как год назад это было в Театре им.Ермоловой. Уже "по собственному желанию" уволились несколько артистов, и среди них звезда "6 кадров" Андрей Кайков. Как написал Telegram-канал "Закулиска", Кайкова "вынудили к увольнению подлостью, совершенной в его адрес руководством". Звоним Кайкову: что там случилось опять?

- Это (увольнение по собственному) - мое решение. Почему? Я привык к театру, который делал Николай Николаевич Губенко. Сейчас в театре все поменялось. Это совсем не мой театр, чужой, - объяснил нам Кайков. - Я написал заявление за 5 дней до окончания сезона. На меня никто не давил.

- Может быть, вас мало занимали в репертуаре?

- Наоборот, я выпустил две премьеры. Уволился не из-за малой занятости, а потому, что сегодняшняя эстетика театра мне не близка.

Как рассказали наши источники в театре, могли быть и личные причины. Недавно из театра уволили жену Андрея Кайкова - Людмилу.

- Люся проработала в «Содружестве» 22 года, - сказали kp.ru в театре. Кем именно она работала: не то кассиром, не то администратором, мнения разошлись. – Очень обидно, что с таким преданным театру человеком администрация решила расстаться.

Актер Андрей Кайков на сцене Театра на Таганке. Фото: Театр на Таганке @ VK

Сейчас в объединенной труппе Театр на Таганке, «Содружества актеров Таганки» и присоединённого к ним «АпАРТе» - более 150 артистов. Это очень много, всех надо занять работой.

Половина артистов - на срочных договора, их в любой момент могут не продлить. Половина – на бессрочных, то есть в штате. С ними расстаться – сложнее. Часть приглашенных. Возможно, когда появится единый репертуар, тогда по фактической занятости артистов может зайти речь и о сокращении штата. Но пока этого нет и не предвидится, как мы поняли.

- В труппе «Содружества», насколько мне известно, не будет сокращений. Те у кого закончился срочный контракт, подписывают новый, - говорит председатель профкома Анна Штром. - Про Театр на Таганке не знаю. Да, в объединенной труппе под 150 человек. Но пока играют в основном старый репертуар. В прошлом сезоне вышли две премьеры, в которых заняты обе труппы. И в новых постановках должны быть заняты артисты обеих "Таганок". С 15 июля запускают 6 лабораторий. Этюды покажут зрителям. Параллельно идут репетиции двух спектаклей. Артисты работают. Но появляется непроверенная информация о грядущих сокращениях, что вредит атмосфере в театре.

- Но уволился же Андрей Кайков…

- Он увольнялся и при Николае Николаевиче Губенко. Тогда никто на это не обратил внимания. Потом вновь появился в театре, работал как приглашенный артист. Ирина Викторовна (Апексимова) пригласила его в труппу. Он согласился. Теперь по каким-то личным причинам снова ушел. Из этого раздули целую историю…

Напомним, в конце прошлого года стало известно: Театр на Таганке объединяется с театром «Содружество актеров Таганки» под единым руководством Ирины Апексимовой. Спустя несколько месяцев Департамент культуры Москвы присоединил к этой конгломерации еще и «АпАРТе».