Детские пособия снизили бедность на Кавказе

Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

С главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым президент встретился в своем кремлевском кабинете. Вот что Владимиру Путину рассказали о кавказском регионе:

БЕДНОСТЬ ПАДАЕТ

- 24,2% – был показатель бедности в республике. Сегодня - 18%. Все ваши решения по поддержке семей с детьми повлияли на повышение доходов населения, особенно по кавказским республикам, - рассказал Коков.

Получается, правда, что бедность снижается не за счет какого-то резкого развития республики, а за счет субсидий из федерального бюджета.

ТУРИЗМ РАСТЕТ

- Туристический поток увеличивается? – спросил Путин.

- С прошлого года увеличился в два раза! Мы первый раз планку в миллион туристов перешагнули, - ответил глава региона.

Вот что делает закрытие границ и авиаперелетов. Много внимания уделяют зимнему горнолыжному отдыху. Коков сообщил, что в Приэльбрусье строятся трассы и подъемники. До 2025 года на это инвестируют 14,5 млрд. рублей. Берегись Сочи!

ДОРОГИ ЧИНЯТСЯ

- Порядка 150–170 километров мы ежегодно ремонтируем, строим. Росавтодор к 2023 году должен закончить реконструкцию трассы «Кавказ» до четырёх полос, - заметил Коков.

Это, на самом деле, очень важно. Если Кавказ будет развиваться за счет туризма, без хороших дорог не обойтись. По ним и из аэропорта туристов возить удобнее, и местным из соседних областей доезжать сподручнее.