Южные ворота для России: Зачем Путин едет в Тегеран на встречу к Раиси и Эрдогану

Владимир Путин отправляется на важную встречу в Тегеран. Фото: REUTERS

19 июля Президент России Владимир Путин отправится с визитом в Тегеран, где встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, а заодно и с турецким руководителем Реджепом Тайипом Эрдоганом, который тоже прибудет туда. О том, какие перспективы открывает нам сотрудничество с Ираном, в эфире радио "Комсомольская правда" журналист Сергей Мардан поговорил с политологом-востоковедом Каринэ Геворгян.

- Появилась новость, что Россия может купить у Ирана беспилотники. Это реально?

- У них линейка из 15 типов дронов, созданных на базе американских и израильских беспилотников, которые они захватывали, разбирали. И сделали, как говорят, очень приличные образцы разведывательных и ударных аппаратов, довольно хорошо показавших себя в ходе войны в Йемене. Но не обязательно покупать у них готовые машины. Можно приобретать лицензии или детали - у нас есть производство для сборки.

- А что они могут за это попросить?

- Судя по тому, как президент Раиси на их недавней встрече обнимал Путина, что на моей памяти происходило первый раз в жизни - протокол не предполагает, Иран крайне заинтересован в сотрудничестве с Россией. Мы можем помочь иранцам с продовольствием. Цены на продовольствие там уже к маю этого года подскочили на 300 % (!!!), что вызвало очень серьезные беспорядки в стране. Продовольственная проблема в Иране очень острая.

- Возможно ли появление наших военных баз в Иране?

- Там не должно быть иностранных баз - это противоречит конституции Ирана. Но эксплуатация двух портов – Бендер-Аббас и Чахбехар – для наших военно-морских сил, которые находятся в Индийском океане, возможна. Не исключена и аренда иранской территории вблизи этих портов. Я думаю, этот вопрос вполне прорабатываются.

- Говорится о российском экспорте, импорте через Иран. Так называемый Южный коридор.

- Это один из безопасных маршрутов - удобный и недорогой путь. Из Индии или даже из Китая.

- Насколько в Иране развита логистическая инфраструктура?

- Там довольно специфичная железнодорожная сеть. Еще царская Россия построила две критически важные для Ирана железные дороги. Одна идет по северу от Мешхеда до Тебриза, даже дальше. А другая - Тегеран – Исфахан. И там такая же колея, как у нас, широкая. Очень развита сеть автомобильных дорог, они в отличном состоянии. (Кстати, во время Великой Отечественной войны 30 % американских поставок по ленд-лизу шли к нам через Иран.) При необходимости иранцы все достроят, они абсолютно готовы к осуществлению этого проекта.

- А почему раньше Россия не осваивала эти торговые пути?

- Иранцы считают, что мешало турецкое лобби. Даже с овощной продукцией были огромные проблемы, пока об этом не заговорили два президента. Некоторые СМИ раздувают тему относительно наших противоречий с Ираном на сирийском театре военных действий. Делают из мухи слона. Проблемы возникают и решаются в рабочем порядке. Но кое-кому надо изобразить, что, мол, у русских "не так все просто с Ираном". Надеюсь, после встречи в Тегеране таких поводов поубавится.