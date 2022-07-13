Минобороны обсуждает в Стамбуле вывоз пшеницы из черноморских портов

В Минобороны неоднократно подчеркивалось, что в Черном море сохраняется опасность для мореплавания

Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой Республики, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов.

- Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса, - сообщили в Минобороны России.

Напомним, ранее руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев сообщил, что в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.

- Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море, - отметил генерал-полковник. - В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, в плановом порядке продолжается восстановление портовой инфраструктуры.

Отметим, что Вооруженными Силами России созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов: в Черном море (ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) – для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили; в Азовском море (круглосуточно) – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.

Несмотря на то, что детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках, киевские власти уже несколько месяцев всячески уклоняются от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора.

В Минобороны неоднократно подчеркивалось, что в Черном море сохраняется опасность для мореплавания

и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. При этом Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей.