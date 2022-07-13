Невеста поддержала бойца СВО перед операцией в госпитале

Алена и Андрей поженились в госпитале. Фото: Минобороны РФ

Впервые в современной истории в военном госпитале им.А.А.Вишневского состоялась выездная церемония бракосочетания молодой семьи военнослужащего-участника специальной военной операции (СВО) на Украине.

- Девушка военнослужащего, узнав о полученном своим возлюбленным ранении незамедлительно прибыла в Москву, где будущие молодожены подали заявление в органы ЗАГС, которое было рассмотрено в особом порядке. Представители органов записи актов гражданского состояния провели церемонию бракосочетания молодоженов прямо на территории госпиталя, - сообщили в Минобороны России.

На свадебной церемонии стали известны подробности, что привели к торжественному событию с стенах госпиталя. Оказывается, Алена узнала от врачей, что Андрею грозит ампутация стопы после осколочного ранения, и решила поддержать любимого мужчину перед операцией.

Она попросила командование провести свадьбу раньше.

Фото: Минобороны РФ

Под свадебный марш Мендельсона, представители Дворца бракосочетания соблюли все требования российского законодательства и вручили молодым первый документ, свидетельство о регистрации брака.

В числе приглашенных гостей боевые товарищи, врачебно-сестринский персонал и руководство госпиталя.

Молодоженов поздравил начальник лечебного учреждения генерал- майор медицинской службы Александр Есипов, пожелал им долгих лет счастливой семейной жизни. Он отметил, что это особенный день «как в жизни Андрея и Алены, так и самого госпиталя».

Отметим, что во время Великой Отечественной войны представителя ЗАГСа мог заменить командир воинской части или начальник госпиталя.

Фото: Минобороны РФ

Андрей после после операции и реабилитации планирует продолжить службу в Вооруженных Силах, на новой специальности, которая не требует боевой работы. Закончить специальные курсы он планирует прямо в реабилитационно-образовательном центре филиала госпиталя Вишневского.

Напомним, ранее, Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.

Для каждого военнослужащего получившего серьезное увечье или инвалидность введена воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и ведомственных организациях Минобороны России. Они также получили право на индивидуальную медицинскую помощь, на особый порядок прохождения военной службы, дополнительные льготы и гарантии.