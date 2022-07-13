Путешествие – лучший способ быть вместе!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прекрасную тему отпуска и тех возможностей для активного отдыха, которые в нашей стране появляются сейчас благодаря реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», обсудили эксперты программы «Женские истории» радио «Комсомольская правда» - Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР), и Евгения Чухнова, заместитель руководителя Ростуризма, с ведущими программы - Анжеликой Сулхаевой и Ириной Осадчей.

Охота к перемене мест обещает открытия

Летом большинству из нас не только во время отпуска, но и в выходные не сидится дома. Мы давно поняли, что с усталостью и эффектом дня сурка легко можно справиться, если прыгнуть в поезд или в машину и хоть ненадолго сменить обстановку. И сегодня, как никогда, знакомая многим, охота к перемене мест может быть полностью удовлетворена.

Так, москвичи любят сбежать на уикенд в Санкт-Петербург, или в музеи-усадьбы Подмосковья, которые распахнут перед гостями и свои старые террасы и вековые поместья. Россияне из других регионов замечательно проводят досуг у водоемов или на многочисленных культурных и художественных фестивалях, которые проходят в стране регулярно и повсеместно. Это уже привычные маршруты и форматы для путешествий.

- Но сегодня мы представим неожиданные маршруты, маршруты-открытия по России, которые в наше время возникают в большом количестве, в том числе и благодаря упомянутому выше нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», - говорит Майя Ломидзе. - Например, всех приглашаю в загадочную и необычную Тамбовскую область. Это один из тех регионов (забегая вперед, скажу), где уже проложен новый национальный туристический маршрут. А их в рамках нацпроекта Ростуризмом задумано около 30 (а до конца 2030 года должно быть 150), причем все они тематически и содержательно абсолютно разные. Кого-то может заинтересовать Якутия, точнее наскальные рисунки «Шишкинские писаницы», которые здесь обнаружены. Они датируются обширным периодом от эпохи позднего неолита до XIX века. Эколого-экскурсионный комплекс «Оглахты», расположенный в заповеднике «Хакасский» рядом с местом слияния Енисея и Тубы, может показаться настоящим местом силы еще кому-то…А можно отправиться в Челябинск по маршруту с прекрасным названием «К нам прилетают даже метеориты». Другие, например, откроют для себя оздоровительный туризм.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме Ростуризм презентовал первые пять национальных туристических маршрутов. При этом, для путешествия уже можно выбрать 7 наиболее ярких маршрутов, которые доступны на специальном сайте. В этих маршрутах все уже готово и продумано для современного туриста – и логистика, и отели, и гастрономия, и программа. Такие маршруты разрабатываются Ростуризмом в тесной связке с регионами и бизнесом, а затем проходят экспертную оценку ведомства. Эксперты из Ростуризма, которые опробовали на себе, например, «Сибирские каникулы» (Хакасия, Красноярский край и Тыва), остались в полном восторге от каждого элемента этой поездки.

Для автолюбителей, которые предпочитают путешествовать на машине (а таких у нас 80%), Ростуризмом в рамках нацпроекта «Туризм» предусмотрено развитие придорожной инфраструктуры, чтобы люди могли отдыхать в дороге с комфортом. На гранты уже в этом году предполагается строительство глэмпингов и кемпингов. А для того, чтобы помочь автолюбителям спланировать путешествие, на национальном туристическом портале Russia.Travel подготовлено 133 автомаршрута, по которым уже можно отправиться в путешествие или спланировать короткую поездку на выходные.

- Действительно, активно растет спрос на новые впечатления и на оздоровление, - развивает тему Евгения Чухнова. - Тренд на здоровый образ жизни повлек за собой появление новых мест, с только что разработанной инфраструктурой, где, отдыхая, можно укрепить здоровье. На нашем туристическом рынке такое впервые. Люди ищут необычные впечатления, начали осваивать и изучать свою Родину, заботиться о своем здоровье. Это уже другой формат отдыха, при котором совмещаются и традиционные и альтернативные подходы к оздоровлению и досугу, работают и короткие, и длинные программы, созданные для разных возрастов. Это уже не классическая санаторно-курортная система, а нечто другое.

Яркий пример тому - Тюменская область. Еще недавно эта территория в нашем сознании вообще не ассоциировалась с туризмом. Однако за последние три года она прочно вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха. Все узнали про термальные курорты и источники в Тюмени. И таких удивительных мест, вновь открытых, в России появилось немало, возможно, во многом благодаря внедрению программы туристического кешбэка. Кстати, и Санкт-Петербург открылся с неожиданной стороны: не только как культурная столица, но и как потрясающая санаторно-курортная зона. В районе Сестрорецка и смежных с ним городах находится порядка 40 санаториев, которые ждут своих посетителей. Это прекрасная береговая линия, огромные сосны, валуны, разливающаяся Балтика, свежий воздух…

Туристический кешбэк – это не только возвращенные деньги

В 2020-м году для поддержки и развития внутреннего туризма в России, как известно, стартовала программа «Туристический кешбэк», в рамках которой путешественники могут вернуть до 20% потраченных средств на поездки по стране. Программа действует и в 2022 году, ежегодно предлагая все более выгодные и удобные условия для туристов. Путешествия по стране стали возможны круглый год с остановками в проверенных точках. По желанию теперь можно застать весеннее цветение на юге России, устроить в любой сезон поход по горным тропам или отдых в горячих источниках, узнать кухню и колорит разных народов России.

- Я считаю эту программу совершенно уникальной, потому что она поддерживает не только потребительский спрос, но и всю индустрию туризма в целом внутри страны, - продолжает Майя Ломидзе. - «Кешбэк» выявил неожиданные, очень интересные в плане путешествий направления. Вдруг стали активно продаваться Сибирь, Урал, Карелия, Дагестан. С одной стороны, предпочтения вроде те же самые - это экскурсионный отдых, посещение живописных или исторических мест, но география расширилась.

А для речных круизов введение кешбэка стало просто спасением. Раньше по нашим рекам в основном плавали иностранцы, которых третий год в стране нет. Кешбэк позволил удовлетворить спрос тех российских потребителей, которые мечтали о речном круизе, но не могли себе его позволить. Это недешевый продукт, но кешбэк сделал его доступным.

Основными направлениями по кешбэку являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Казань, Ставропольский край, Крым, очень похорошевший Нижний Новгород, Тула, Золотое кольцо, Астрахань.

- Мне кажется, пять лет назад никому бы в голову не пришло съездить в Нижний Новгород на выходные, чтобы полюбоваться его закатами, или в Казань, чтобы вкусно поесть. А теперь существуют специальные гастрономические туры, гастрономия действительно вошла в нашу жизнь как тренд и как некая составная часть любого путешествия, - комментирует изменения Евгения Чухнова. – Чего стоит одна только дальневосточная кухня – с ее морепродуктами! Словом, введение программы чартерных туров, в результате которой цена на перелеты упала в два раза, также сыграло свою положительную роль в оживлении туризма внутри страны.

С помощью той же программы кешбэка поддержку получили семьи с детьми. Программа детского кешбэка нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимство», которую реализовал Ростуризм, предусматривает возврат родителям 50% стоимости путевки в детские лагеря и оздоровительные учреждения.

В этом году эта программа пользовалась ажиотажным спросом и уже досрочно завершилась в середине июня. В результате этим летом в детских лагерях и санаториях отдохнут в 2 раза больше детей благодаря программе детского кешбэка. В рамках этой программы было куплено порядка 811 тысяч путевок, а общая сумма возврата денежных средств на карты родителям составила 10,7 млрд рублей.

Туристические чартеры дарят россиянам доступный отдых на Байкале и Камчатке

В этом году для тех, кто давно мечтал увидеть природную красоту Алтая и Дальнего Востока, но их останавливала высокая стоимость билетов, появились новые возможности благодаря чартерной программе летних путешествий, которая запущена Ростуризмом по нацпроекту «Туризм». Она была расширена до 12 регионов - от Калининграда и до Камчатки (в 2021 году программой было охвачено всего 7 регионов). Сюда вошли такие направления, как Камчатка, Бурятия, Северный Кавказ, Карелия, Алтай и другие.

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КСТАТИ

Сплавы на Алтае будоражат воображение и очень востребованы, интерес к ним, а также к активному отдыху на воде по всей стране невероятно растет.

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Низкая цена на перелет достигается в результате того, что государство субсидирует половину стоимости фрахта самолета. Таким образом, чартерная программа подстегивает интерес к ранее недоступным или непопулярным направлениям. Скажем, раньше мы не задумывались о путешествиях в Чечню. А сейчас это отличный маршрут для мужского отдыха.

Сервис «Единый билет»: как добраться до места без приключений

Иногда сложно бывает самому построить всю логистику путешествия, чтобы предусмотреть все пересадки с одного вида транспорта на другой и никуда не опоздать. А теперь это и не нужно делать самостоятельно.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» активно развивается специальный сервис – «Единый билет», который позволяет приобрести единый транспортный документ на весь маршрут поездки (или мультимодальный билет), в котором будут учтены все дорожные нюансы.

- Это билет, который позволяет, по сути, бесшовно воспользоваться несколькими видами транспорта, не гадая, не пытаясь ничего состыковать – все уже продумано и состыковано, - поясняет Евгения Чухнова. - Мультимодальные маршруты сейчас так же активно развиваются, как и в принципе все направления. С коллегами из Минтранса мы очень плотно взаимодействуем как раз по расширению перечня направлений. В настоящий момент уже действуют такие билеты в сторону Шерегеша, Удмуртской республики, побережья Балтийского моря, Крымского полуострова. То есть это, по сути, те места, где сейчас нужна альтернатива, например, авиасообщению. Мультимодальный билет можно купить онлайн на сайте РЖД, как и обычный билет на поезд.

- Кроме того, мультимодальные поездки интегрированы ко всем крупным трэвел-операторам, на их сайты. И этим тоже можно воспользоваться, - вносит существенное дополнение Майя Ломидзе.

Самое время – воспользоваться. Стоит теплая и приятная погода, лето в разгаре, и открыто столько дорог!