Литва месяц назад объявила запрет на доставку через ее территорию российских грузов в Калининградскую область. Фото: Shutterstock

Сегодня весь день из Москвы, Брюсселя и Вильнюса приходили противоречивые сведения о том, удалось ли наконец разблокировать объявленный Литвой месяц назад запрет на доставку через ее территорию российских грузов в Калининградскую область. Литовские власти все это время потрясали недавно принятыми санкциями Евросоюза, запретившими экспорт из РФ. Наша же страна резонно возражала, что речь идет о перевозках из одного российского региона в другой, что никак не подпадает под ограничения. Тем более, что на этот счет еще в 2002 году между Россией и Евросоюзом было заключено соответствующее соглашение.

По большому счету, всем было понятно, что Брюссель из-за дурацких действий Вильнюса угодил в неловкую ситуацию. Литовские власти решили, что американский сапог им сейчас ближе и милее, чем европейский, и осмелели настолько, что решились гадить России, следуя установкам из США на тотальный конфликт с ней. То, что Евросоюз и так уже лежит на боку от ссоры с Москвой, доблестных прибалтов не смутило. Они, словно пьяные, готовы идти в штыковую на «ненавистных русских».

Да, в Брюсселе прекрасно понимали, что литовцы зарвались, но публично одернуть их не смели - это означало бы вынести сор избы, и тогда все бы убедились, что Запад вовсе не так един, каким хочет казаться. В итоге Еврокомиссия, дабы сохранить лицо, вынесла половинчатое решение. Она, в соответствии с соглашением 2002 г., разрешила транзит в Калининград через Литву по железным дорогам. Но, мол, все должно быть под контролем. Да, пожалуйста - ничего нового тут нет, такой контроль был и все двадцать лет до этого. Но надо же было показать, что Европа не прогнулась под «русским медведем». Поэтому Брюссель запретил провозить грузовиками продукцию, попавшую под санкции. Правда, это, в основном, металл и цемент. Они, в случае чего, пойдут в наш западный форпост вагонами и паромами.

По мнению калининградского политолога Александра Носовича, пойти ЕС на уступки вынудил страх жесткой неэкономической реакции Москвы на хамство Литвы по вопросу о транзите. Но расслабляться евробюрократам рано: Россия уже заявила, что ограничения на автомобильное сообщение с эксклавом нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами.

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