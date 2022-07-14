Как избавиться от летних отеков: меньше соли, больше яблок!

Отеки летом — часто встречающаяся проблема у людей в средней полосе России. Фото: Shutterstock

Не верблюды, но влагу запасаем

- Отеки летом — часто встречающаяся проблема у людей в средней полосе России. Зачастую это последствие нарушения терморегуляции организма. В жару сосуды расширяются, потом сжимаются, возникают спазмы, ограничивается лимфоток и вывод воды из наших клеток, - рассказала «КП» эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт, косметолог, Елена Кунашева.

Еще одна причина «распухания» - нарушение водного баланса в жаркое время, поясняет врач. «Организм понимает, что влаги в нем недостаточно и оставляет в клетках уже имеющуюся во избежание обезвоживания». Именно поэтому, чтобы успокоить свой мозг и тело, избавить от необходимости запасать воду внутри, медики рекомендуют пить побольше жидкости в пекло. Только помните, что это должны быть несладкие напитки: чистая вода либо с добавлением пары капель лимонного сока, морсы, советует доктор Кунашева.

Что съесть самому и что отдать врагу

Кроме количества выпитой воды и другой жидкости на возникновение отеков влияет наше питание. Что способствует превращению лица в «подушку с глазками», а ноги делает похожими на сардельки? Продукты, которые стоит ограничивать в жару, перечислила дерматовенеролог, врач-косметолог, эксперт телеканала «Доктор» Кристина Шлега. По ее словам, отечность провоцируют:

- употребление соленых продуктов: консервов, копченостей, снеков (чипсы, соленые сухарики, орешки);

- алкоголь,

- острая пища,

- продукты с высоким содержанием сахара,

- молочные продукты (молоко, сливки).

«Такой рацион приводит к задержке жидкости в организме, особенно на лице и в нижних конечностях», - поясняет врач.

Но есть и «противоядие»! То есть продукты, помогающие в борьбе с отеками, радует Кристина Шлега. К ним относятся:

- продукты с высоким содержанием калия (абрикосы, курага, зеленый горошек, миндаль, бананы, картофель, петрушка, сельдерей и др.);

- продукты с витамином С (черная смородина, болгарский перец, яблоки, петрушка, шиповник, укроп, цветная капуста и др.);

- продукты с высоким содержанием рутина (витамина P): черная смородина, вишня, яблоки, крыжовник, абрикосы.

Вернулись с работы? Прилягте

Вот, какие еще несложные изменения в образе жизни помогут избавиться от «опухания»:

- полежите 15 минут с приподнятыми ногами после рабочего дня, советует Кристина Шлега;

- принимайте контрастный душ утром и вечером;

- избегайте ношения узкой и неудобной обуви, особенно туфель на каблуках. Если работа стоячая – используйте медицинский трикотаж;

- старайтесь в жару пить около 2-3 литров несладкой жидкости в день (если у вас сердечно-сосудистые заболевания или болезни почек - проконсультируйтесь о количестве жидкости с врачом!);

- ешьте больше фруктов и овощей;

- побольше двигайтесь. При этом исключайте тяжелые физнагрузки в особенно жаркий период - лучше просто гулять быстрым шагом рано утром или вечером, при возможности поплавать или покататься на велосипеде.

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Что предлагает медицина

- При необходимости для снятия отеков применяются мочегонные препараты. А также венотоники, которые влияют на метаболизм венозной стенки. И антигистаминные препараты. Но в каждом конкретном случае назначение должен делать ваш лечащий врач, - подчеркивает Елена Кунашева.

- При отеках лица (чаще они встречаются у людей с деформационным типом старения) в косметологии сегодня используется специальная микротоковая терапия, - добавляет Кристина Шлега. - Она способствует улучшению обменных процессов в клетках, усилению микроциркуляции и достижению лимфодренажного эффекта. Те же процессы запускает процедура газожидкостного пилинга. В жару она особенно приятна, поскольку дает ощущение увлажнения и свежести.

НА ЗАМЕТКУ

При каких признаках отеки могут сигналить о серьезных заболеваниях

- При нарушениях работы сердечно-сосудистой системы отеки развиваются постепенно и усиливаются к вечеру на нижних конечностях, поясняет Кристина Шлега.

- Если по утрам вы просыпаетесь с отеками на лице, особенно под глазами, на конечностях, но при этом припухлость спадает к вечеру — это может сигнализировать о проблемах с почками.

Кроме того, отеки рук, ног и лица могут наблюдаться при проблемах с эндокринной системой, при беременности, приеме некоторых лекарственных препаратов, таких как: статины, мочегонные, препараты для снижения давления.

! Если отеки носят длительный характер, сопровождаются болью и покраснением, нужно не теряя времени обратиться к врачу, подчеркивает эксперт.