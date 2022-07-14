Гамбургский счет нового Макдональдса: Как мы с семьей пробовали «Вкусно – и точка»

Корреспондент "КП" с семьей пробовали «Вкусно и точка» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вообще-то я за ЗОЖ. Но традиция закидываться в первом попавшемся Макдоналдсе гамбургерами и картошкой-фри по дороге из отпуска домой в нашей семье родилась много лет назад, и нарушать ее в этом году никто не собрался. Признаться, и во времена Мака для меня это было такое себе удовольствие, зато по-походному: просто, быстро, а детям - даже вкусно. Набросаешь в желудочно-кишечный тракт булок с котлетами, они камушками туда бухнутся, а ты такой: ну ладно, один раз можно. И чувствуешь себя счастливым нашкодившим ребенком, который съел немытое, но красивое сладкое яблоко, хоть мама и запретила.

Когда Макдоналдс из России сбежал, общество, как будто, больше ни о чем и думать не могло. Многие страшно распереживались, кто же его будет кормить неполезным фастфудом. Слава Богу нашлись добровольцы, перехватили падающее знамя, засучили рукава, но тут же началось: «ну, посмотрим-посмотрим, что там за «Вкусно – и точка» такая?» Всем было страшно интересно сравнить новую версию и прототип, к которому привыкли.

Одни стали хвалить, другие ругать. Да так, что сделалось мне немного обидно за «вкусноточковцев». Неужели они не справятся? Ну не можем же мы, русские люди, вот так взять и все испортить. Гамбургер, конечно, не салат «Витаминный», но и вредной пище рот может радоваться. Команда осталась та же, поставщики, по идее, тоже все свои, российские, как и у Мака до этого. А, может, даже и те же самые – врать не буду. Хуже точно не будет!

Так думала я, пока на днях, по дороге в Москву с Краснодарских югов, не завернула в преображенный клон Макдоналдса под новой вывеской где-то в Воронеже. А там поняла, что на новый Мак нужно смотреть под правильным углом и воспринимать, как нечто самостоятельное, не кивая на предшественников.

Например, меня сначала расстроила толпа посетителей. Даже для лучших досанкционных времен людей там было слишком много. А с другой стороны, где совсем уж плохо кормят, народу не бывает. Значит, как бы и плюс.

Потом цены – не запредельные, конечно, но хотелось бы пониже. Хотя, если вспомнить, в каких условиях свои бургеры продавал оригинальный Макдоналдс, и что с экономикой и ценообразованием происходит сейчас, то, вроде, и недорого получается.

Или, скажем, размер бургеров. Когда-то они были ого-го какие пухляши-большиши, в сейчас – поменьше, поприплюснутей, поизящней. Держишь такой в руке и волей-неволей начинаешь придирчиво сравнивать, что было и что стало. И уже кажется, что вкус не тот, и соуса мало, и фри недосолена. И грустно вообще. Еще и муж на мозги капает:

-И это бигбургер? – и лицо такое раздосадованное. Двумя пальцами бутер держит, удивляется. Он-то как привык? Чтоб бургер был трехэтажным и в рот не помещался, чтобы овощи по краям сыпались, а тут….

А тут, если по гамбургскому счету, меньше порция – меньше вредных углеводов. Сплошные плюсы, так-то.

Правда, подпортила впечатление выходка капризного желудка 12-летнего сына. Не успели мы отъехать и 20 км от Воронежа, как съеденный им пирожок с вишней, стал настойчиво проситься наружу. Обойдусь без подробностей, но останавливаться нам пришлось раза четыре. Я понервничала, конечно, попереживала, но, когда через пару часов ребенок оклемался – спасибо лекарствам в походной аптечке, успокоила себя философски: нам просто не повезло.

Словом, традиция семейная пока пусть будет, а дальше посмотрим.