«МИРовые» ценности: семья, любовь, дружба народов и добрососедство

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

Фото: МТРК «МИР»

Выходные 9-10 июля прошли в Москве под эгидой вечных ценностей: жители и гости столицы, посетившие одни из самых крупных парковых ансамблей города - ВДНХ и Царицыно, два дня подряд могли не только отлично провести время на свежем воздухе, но и узнать больше о традициях и обычаях национального гостеприимства стран содружества и Грузии, прикоснуться к истории и культуре народов и через такое касание в очередной раз убедиться – дружба народов не пустой звук. А любовь, верность, дружба и уважение – базовые ценности, без которых немыслимо ни развитие отдельно взятой семьи, ни развитие любого государства в целом.

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

ВДНХ. Центральный вход и главная алея. Проходя по ней, первым делом видишь выставку редких архивных фотографий, которую установили к Фестивалю гостеприимства «Дружба народов». Здесь кадры 50-70-хх годов прошлого столетия. Красивые девушки в национальных костюмах. Элементы архитектуры и декора монументальных исторических павильонов разных государств, репортажные хроники с фестивалей достижений народного хозяйства.

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

ВДНХ всегда была главным символом дружбы и сплоченности народов СССР. И дело не только в легендарном фонтане «Дружба народов». ВДНХ и в те годы, и сейчас как магнитом притягивает к себе представителей самых разных национальностей и народов. Не случайно местом для праздника хорошего настроения и добрососедства стали площадки парка. Здесь даже исторические павильоны выполняют роль живых декораций фестиваля.

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

Для посетителей двухдневного праздника подготовили концерты и шоу, спектакли, мастер-классы, игры, ремесленные и гастрономические ярмарки. Программа объединила шесть тематических направлений: культуру, совет, ремесла, кухню, детей и праздники народов.

Здесь – выступление знаменитого дагестанского канатоходца Расула Абакарова, выставка армянских художников Ашота Хаченца и Артема Адибекова, праздник национальных театров – для самых маленьких гостей поставили «Маленького принца» и сказку «Про Федота-стрельца», а еще международный фестиваль риса имени Н.В. Кима, названый в честь селекционера, чьи достижения в области рисоводства были награждены девятью медалями Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, праздничный плов, соревнования по джигитовке и детские соревнования на выводном круге центра национальных конных традиций.

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

Одной из центральных, иммерсивных и ярких тематических площадок в дни Фестиваля стала и интерактивная зона, организованная телерадиокомпанией «МИР».

- Телеканал «МИР» в этом году отмечает свое тридцатилетие. В наш юбилей мы на протяжении всего 2022 года не только принимаем поздравления, но и сами устраиваем праздники, дарим всем хорошее настроение. Ни одно крупное событие не обходится без тематических «мировых» площадок, - подчеркивает руководитель службы продвижения Сергей Гревцев. - Конечно, телеканал, разделяющий принципы объединения разных народов в атмосфере добрососедства и мира, не мог остаться в стороне и от яркого празднования Фестиваля «Дружба народов»: тематические интерактивные площадки «МИРа» работали на ВДНХ все выходные с 10 утра и до 20 вечера. А прямые включения и репортажи о праздновании в Москве на телеканале «МИР» и «МИР 24» смогли увидеть даже те зрители, кто не успел попасть на фестиваль лично.

Фото: МТРК «МИР»

«МИРовая» площадка на ВДНХ встречала гостей праздника творческими мастер-классами, интерактивными фотозонами и сюрпризами. Через главный вход по алее к Центральному павильону – маршрут не спутать с другим. Прямо у подножия монументального памятника архитектуры высотой почти в 100 метров со знаменитым шпилем сразу несколько шатров, интерактивных площадок и зон для творчества, креатива и развлечений от телеканала «МИР».

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

Специально к фестивалю художники-иллюстраторы придумали и воплотили в жизнь баннеры с изображениями на тему дружбы, мира, добрососедства и любви – у исторического павильона выросли стенды с тремя гигантскими раскрасками с графичными изображениями. Такие раскраски стали уже своеобразной «фишкой» телеканала – для того, чтобы превратить черно-белую картинку в цветную и сделать мир ярким по заветам официального слогана «МИРа», в очередь за маркерами выстраиваются не только дети, но и взрослые. На ВДНХ эти баннеры-раскраски ждали посетителей парка и в субботу, и в воскресенье.

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

- Мы живем неподалеку и часто отдыхаем с семьей на ВДНХ. Были здесь и в День защиты детей: уже тогда наши дочери заприметили гигантские раскраски «МИРа», которые можно было разрисовать и дать волю фантазии. Сегодня мы пришли в любимый парк, а тут снова такое крутое развлечение. Дочки бросили ролики в сторону и «подвисли» минут на сорок точно. Что отдельно подкупает: смысл, который вкладывается художниками и разработчиками этих иллюстраций. Ведь в наше время особенно важно даже через игровой формат прививать детям базовые ценности уважения к разным народам, к дружбе, к доброте, - призналась москвичка Тамара Белецкая. – А администраторы нам как раз подсказали, что тут еще и мастер-класс планируется по росписи летающих тарелок-фрисби и тюбетеек. Уже записались и туда тоже. Это здорово, что можно получить столько радости и удовольствия и при этом еще и ненавязчиво познакомиться с культурой и традициями разных стран и народов. Спасибо «МИРу»!

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Творческая зона площадки телеканала «МИР» на ВДНХ – это мастер-классы нон-стоп. Только в этот уикенд больше трех тысяч посетителей фестиваля «Дружба народов» смогли принять участие в работе креативных мастерских. Нанести тематический узор на летающую тарелку – фрисби, задекорировать тюбетейку, смастерить красивое изделие из кожи – браслет, брелоки, заколку. С особым колоритом. С фантазией. С вниманием к деталям. И, конечно, с любовью и к миру, и к «МИРу». Тем более, что после мастер-класса все изделия можно было забрать себе на память.

Фото: МТРК «МИР»

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

- У многих народов особенно в жарких странах до сих пор в обиходе головные уборы. Самый распространённый из них – тюбетейка. Ее активно носят, например, в Узбекистане, Казахстане, Туркменистане и, конечно, в Татарстане в России. Да и в Москве этим жарким летом вполне актуально. Тюбетейки бывают совершенно разными. И на нашем мастер-классе задекорировать такой головной убор, получив неповторимый и эксклюзивный вариант, смог каждый желающий – рассказал ведущий мастер-класса Станислав Акишин.

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

В руках участников мастер-классов тюбетейки на любой вкус – фантазия безгранична. Серебряные и яркие ленты, бусины, стразы, шелковые и атласные кусочки ткани для декорирования – ни одной похожей. Все такие разные. Все самобытные. Каждая – отдельное произведение искусства. Примеряют их с интересом не только женщины, но и мужчины.

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

- Супруга сорок минут сейчас украшала тюбетейку мне в подарок. А потом еще осталась на мастер-класс по декору пиал и изготовлению браслетов из кожи с национальными мотивами, - делится впечатлениями один из гостей тематической площадки телеканала на ВДНХ Расул. - У нас сегодня еще и годовщина свадьбы – вместе 30 лет. Так что мы с телеканалом можно сказать «мировые марафонцы» со стажем. Потому что 30 лет семье – это прежде всего, умение жить в мире и согласии. И, действительно, фиксироваться больше на положительных нюансах жизни.

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

Кстати, тюбетейку в этот день можно было не только задекорировать, но и примерить вместе с другими элементами национальных костюмов, устроив в них импровизированную фотосессию – на площадке телеканала «МИР» любой желающий совершенно бесплатно мог совершить такое иммерсивное «путешествие» по странам содружества и СНГ и получить распечатанный фотоснимок об этом на память.

Фото: Злата ПЕТРУШКЕВИЧ

Национальные костюмы для тематической интернациональной фотосессии самые разные. Каждый отличается самобытностью, красотой, особенным отношением к деталям.

Яркий и жизнерадостный как солнце Самарканда узбекский чапан, расшитый золотыми нитями. Здесь же специальная шапка-колпак из войлока с бахромой – кулох. Еще один элемент «калейдоскопа» этнической одежды – женский белорусский традиционный костюм. Здесь и сорочка белого цвета с богатой вышивкой – кашуля. И специальная юбка – спадница, которая отличается еще и кроем – например, есть андарак или понева, а еще гарсет – жилет из ситцевой ткани, бархата или парчи, украшенный роскошной вышивкой, бисером, разноцветной тесьмой и аппликациями.

Фото: МТРК «МИР»

Всего посетителям «МИРового» праздника были доступны свыше двадцати вариантов разных костюмов, про каждый из которых подробно и с вниманием к деталям, истории, традициям и культуре рассказывали организаторы площадки.

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Познакомиться с традициями и обычаями разных народов через погружение в мир национальных костюмов и элементов традиционных нарядов смогли в этот уикенд и посетители Царицына. Но если на ВДНХ «мировые» гости костюмы примеряли, то в музее-заповеднике «Царицыно» на площадке телеканала «МИР», устроившего праздник для москвичей и гостей столицы по случаю масштабного празднования Дня семьи, любви и верности, любой желающий мог стать посетителем специально смонтированной здесь фотовыставки. Прямо посреди зеленого газона неподалеку от главной сцены и Хлебного дома выросли яркие и красочные стенды, мимо которых невозможно было пройти, не остановившись.

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

- В День семьи, любви и верности сюда, в Цырицино, пришло рекордное количество посетителей – почти 50 тысяч человек. Нам очень хотелось устроить праздник и стать частью этого большого события, но не просто развлечь людей и порадовать разными мастер-классами, играми и состязаниями, но и привнести свой вклад в поддержку темы семейных ценностей и многообразия культур нашего большого мира. Именно так родилась идея тематической фотовыставки, - рассказал руководитель службы продвижения МТРК «МИР» Сергей Гревцев. – Гости смогли познакомиться с традиционными свадебными нарядами народов стран СНГ и Грузии и узнать, в каких платьях и костюмах женились раньше и сейчас. Здесь представлены фотографии пар в национальных свадебных нарядах Грузии, Белоруссии, Адыгеи, Хакасии, Чувашии и других народов. Кстати, некоторые из гостей праздника сначала вдохновились фотографиями пар со стендов, а в воскресенье уже поехали на ВДНХ примерять национальные костюмы и делать фото на память уже для собственной «домашней» фотовыставки.

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

- Перед нами свадебный кабардинский наряд. Обратите внимание, что использованы традиционные национальные мотивы: ручная вышивка, ткань – бархат, шелк. Мужчина в папахе, это традиционный мужской головной убор из каракульчи, – координатор мероприятия Ойден Аблекова готова делиться нюансами и деталями, рассказывая посетителям о каждом из представленных на выставке костюмов. - Национальный мужской костюм включал, как правило, черкеску с наборным серебряным поясом и кинжалом, папаху, сафьяновые чувяки с ноговицами; верхняя одежда — бурка, овчинная шуба. Бешмет подпоясывался так называемым сабельным опоясьем, то есть кожаным поясом, украшенным медными и серебряными бляшками, к которому прикреплялись кинжал и шашка.

Фото: МТРК «МИР»

День семьи, любви и верности в Царицыне «МИР» отмечал, как и положено отмечать этот праздник, с самыми близкими – с телезрителями. Конечно, кроме фотовыставки, в парке работали несколько ярких тематических площадок, которые подготовил телеканал.

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

На одной всем желающим предлагали попрыгать через скакалку, разумеется, всей семьей. На другой – испытать силу в банджи-баскетболе. Соревнование – без проигравших. Побеждает вся семья. Развлечения для детей и взрослых. Настольные игры на любой вкус, самые интересные и известные каждому.

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Дополнить свой образ можно было рисунком на щеке – аквагрим от «мировых» художников для всех. А несколько летних «мировых» фотозон помогли остановить время, запечатлеть моменты, чтобы потом смотреть на яркие снимки и предаваться воспоминаниям.

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Всех гостей «мировой» площадки ждали также подарки и приятные сувениры. А в различных мастер-классах, самым актуальным и трогательным из которых стал мастер-класс по плетению венков из ромашек – главного символа Дня семьи, любви и верности, - приняли участие свыше 2,5 тысяч гостей.

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Все они смогли не только провести целый день на природе всей семьей, но и отметить добрый праздник с телеканалом «МИР». Кажется, это становится уже для многих доброй традицией.